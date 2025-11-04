Чехия начинает разворот от Украины: какое решение принято в стране

В Чехии лидеры трех правых и популистских партий подписали соглашение о создании парламентской коалиции, которая теперь может выдвинуть главу правительства. Новым премьером, как прогнозируется, станет лидер движения ANO Андрей Бабиш. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Радио Свобода.

Андрей Бабиш. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Бабиш – это один из самых богатых людей страны. Он уже занимал пост премьер-министра, а последние четыре года провел в оппозиции.

В коалицию с ANO, как и прогнозировалось, вошли две правопопулистские партии — "Свобода и прямая демократия", которую возглавляет Томио Окамура. Эта партия, пишет издание, построила предвыборную кампанию на критике процесса миграции в Европу, в том числе и из Украины. Еще одной партию, которая войдет в коалицию, стала партия "Автомобилисты для себя". Они известны, как критики так называемой экологической "зеленой" повестки.

"Обе эти партии скептически настроены относительно поддержки Украины. В проекте программы будущей коалиции говорится, что новое правительство Чехии отвергнет попытки создания общеевропейской армии", — говорится в сообщении.

Также в проекте сказано о расширении сотрудничества со Словакией и Венгрией, позиция которых по поддержке Украины отличается от большинства стран ЕС. Но документ не предусматривает возможности выхода из НАТО и ЕС или прекращения поддержки Украины.

Партнеры по коалиции обещают воздержаться от повышения налогов, отвергнуть последние инициативы Евросоюза по переходу к "зеленой экономике", ужесточить политику в отношении миграции, а также создать реестр неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

Пока Бабиш не получил мандата от президента на формирование правительства. Также неизвестны имена будущих министров, хотя партии уже договорились о распределении портфелей. Кандидатура одного из лидеров "Автомобилистов" Филиппа Турека на должность министра иностранных дел оказалась под сомнением из-за публикаций в СМИ о том, что ранее он допускал в соцсетях расистские высказывания. Сам Турек утверждает, что часть высказываний ему не принадлежала, другие объяснил "черным юмором".

