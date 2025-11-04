Чехія починає розворот від України: яке рішення ухвалено в країні

У Чехії лідери трьох правих та популістських партій підписали угоду про створення парламентської коаліції, яка тепер може висунути главу уряду. Новим прем'єром, як прогнозується, стане лідер руху ANO Андрей Бабіш. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Радіо Свобода.

Андрей Бабіш. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що Бабіш – це один із найбагатших людей країни. Він уже обіймав посаду прем'єр-міністра, а останні чотири роки провів в опозиції.

У коаліцію з ANO, як і прогнозувалося, увійшли дві правопопулістські партії — "Свобода та пряма демократія", яку очолює Томіо Окамура. Ця партія, пише видання, збудувала передвиборчу кампанію на критиці процесу міграції до Європи, у тому числі й з України. Ще однією партією, яка увійде до коаліції, стала партія "Автомобілісти для себе". Вони відомі як критики так званої екологічної "зеленої" повістки.

"Обидві ці партії скептично налаштовані щодо підтримки України. У проекті програми майбутньої коаліції йдеться про те, що новий уряд Чехії відкине спроби створення загальноєвропейської армії", — йдеться у повідомленні.

Також у проекті йдеться про розширення співпраці зі Словаччиною та Угорщиною, позиція яких щодо підтримки України відрізняється від більшості країн ЄС. Але документ не передбачає можливості виходу з НАТО та ЄС чи припинення підтримки України.

Партнери з коаліції обіцяють утриматися від підвищення податків, відкинути останні ініціативи Євросоюзу щодо переходу до "зеленої економіки", посилити політику щодо міграції, а також створити реєстр неурядових організацій, які отримують фінансування з-за кордону.

Поки що Бабіш не отримав мандата від президента на формування уряду. Також невідомі імена майбутніх міністрів, хоч партії вже домовилися про розподіл портфелів. Кандидатура одного з лідерів "Автомобілістів" Філіпа Турека на посаду міністра закордонних справ опинилася під сумнівом через публікації у ЗМІ про те, що раніше він допускав у соцмережах расистські висловлювання. Сам Турек стверджує, що частина висловлювань йому не належала, інші пояснив "чорним гумором".

Читайте також на порталі "Коментарі" – тривожні тенденції наростають: чи варто Україні турбуватися після виборів у Чехії.



