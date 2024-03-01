Чехия нашла для ВСУ снаряды. Скоро они будут в Украине

Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш.

Украина страдает от нехватки снарядов. Фото из открытых источников

Ян Иреш не раскрыл информацию о том, какие именно европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Он также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.

Вместе с тем Ян Иреш отметил, что информация о поставках снарядов, скорее всего, будет раскрыта после того, как они прибудут в Украину.

Ранее президент Петр Павел сообщил, что Чехии удалось обнаружить за пределами ЕС сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. А именно – 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.