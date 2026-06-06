Чехия нашла замену российскому газу: какое место может быть отведено Украине

Чехия рассматривает Украину как важнейшее звено будущего энергетического маршрута для поставок азербайджанского газа и нефти в Европу. О таких планах заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время общения с азербайджанскими журналистами в Черногории.

Андрей Бабиш. Фото: из открытых источников

По словам главы чешского правительства, вопрос транзита азербайджанских энергоресурсов через украинскую территорию обсуждался во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне саммита Европейского политического сообщества. Бабиш рассказал, что напрямую поинтересовался у украинского лидера возможностью транспортировки азербайджанской нефти и газа через Украину и получил положительный ответ.

В Праге считают, что сотрудничество с Баку способно существенно укрепить энергетическую безопасность страны. Чехия уже входит в число крупнейших покупателей азербайджанской нефти, а теперь намерена расширить взаимодействие и в газовой сфере. Ранее министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил, что республика планирует ежегодно импортировать до двух миллиардов кубометров азербайджанского газа. Ожидается, что поставки могут стартовать в период с 2028 по 2029 год.

Хотя окончательное соглашение еще не подписано, чешская сторона уверяет, что переговоры продвигаются успешно. В реализации проекта заинтересована крупнейшая энергетическая компания страны ČEZ.

На фоне стремления Евросоюза полностью отказаться от российских нефти и газа до конца 2027 года поиск новых маршрутов и поставщиков становится стратегической задачей. Особенно актуален этот вопрос для Венгрии и Словакии, которые до сих пор остаются наиболее зависимыми от российских энергоносителей среди стран ЕС.

В Праге убеждены, что участие Украины в новом энергетическом коридоре способно изменить баланс сил на европейском рынке и ускорить отказ континента от ресурсов, которые продолжают приносить Москве основные доходы для финансирования войны.

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