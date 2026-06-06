Чехія знайшла заміну російському газу: яке місце може бути відведене Україні

Чехія розглядає Україну як найважливішу ланку майбутнього енергетичного маршруту для постачання азербайджанського газу та нафти до Європи. Про такі плани заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час спілкування з азербайджанськими журналістами у Чорногорії.

Андрей Бабіш. Фото: із відкритих джерел

За словами глави чеського уряду, питання транзиту азербайджанських енергоресурсів через українську територію було обговорено під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським напередодні саміту Європейської політичної спільноти. Бабіш розповів, що безпосередньо поцікавився в українського лідера можливістю транспортування азербайджанської нафти та газу через Україну та отримав позитивну відповідь.

У Празі вважають, що співпраця з Баку здатна суттєво зміцнити енергетичну безпеку країни. Чехія вже входить до найбільших покупців азербайджанської нафти, а тепер має намір розширити взаємодію і в газовій сфері. Раніше міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек заявив, що республіка планує щорічно імпортувати до двох мільярдів кубометрів азербайджанського газу. Очікується, що постачання може стартувати в період з 2028 по 2029 рік.

Хоча остаточна угода ще не підписана, чеська сторона запевняє, що переговори просуваються успішно. У реалізації проекту зацікавлено найбільшу енергетичну компанію країни ČEZ.

На тлі прагнення Євросоюзу повністю відмовитись від російських нафти та газу до кінця 2027 року пошук нових маршрутів та постачальників стає стратегічним завданням. Особливо актуальним є це питання для Угорщини та Словаччини, які досі залишаються найбільш залежними від російських енергоносіїв серед країн ЄС.

У Празі переконані, що участь України у новому енергетичному коридорі здатна змінити баланс сил на європейському ринку та прискорити відмову континенту від ресурсів, які продовжують приносити Москві основні доходи для фінансування війни.

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