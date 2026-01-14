Спикер Палаты представителей Чехии и лидер партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура высказался о том, что согласование на продолжение участия Чехии в снарядной инициативе при прекращении ее финансирования из государственного бюджета было тяжелым компромиссом. Окамура пообещал, что его партия продолжит борьбу за прекращение этой инициативы, а также всех других программ поддержки Украины, в том числе помощи беженцам.

Фото: из открытых источников

В ходе пресс-конференции в перерыве заседания парламента он уточнил, что если бы партия SPD одержала победу на выборах, Чехия полностью прекратила бы свое участие в снарядной инициативе. Однако, к настоящему времени, он считает успехом то, что его партия, обладающая лишь 15 голосами из 108 голосов правящей коалиции, смогла добиться прекращения финансирования этой инициативы. Кроме того, была достигнута договоренность, что чешские солдаты не будут участвовать в каких-либо миссиях на территории Украины.

"Мы не будем выделять никаких денег из чешского бюджета на гуманитарные инициативы, и мы добились того, что чешские военные не будут вовлечены в миссии в Украине", — подчеркнул Окамура.

В частности, лидер SPD заявил, что партия и дальше будет продолжать борьбу за прекращение поставок оружия Украине, финансирование этой помощи и любые денежные выплаты для украинцев.

Окамура также заверил, что его партия будет активно выступать против дальнейшей финансовой помощи Украине, а также любых инициатив, предусматривающих участие Чехии в поддержке Украины на международной арене. Он отметил важность укрепления национальной политики Чехии, ориентируясь на интересы собственных граждан.

