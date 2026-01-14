Спікер Палати представників Чехії та лідер партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура висловився про те, що погодження на продовження участі Чехії в снарядній ініціативі, за умови припинення її фінансування з державного бюджету, було важким компромісом. Окамура пообіцяв, що його партія продовжить боротьбу за припинення цієї ініціативи, а також всіх інших програм підтримки України, зокрема щодо допомоги біженцям.

Фото: з відкритих джерел

Під час пресконференція в перерві засідання парламенту він уточнив, що якби партія SPD здобула перемогу на виборах, Чехія повністю припинила б свою участь у снарядній ініціативі. Однак, на цей час, він вважає успіхом те, що його партія, яка має лише 15 голосів зі 108 голосів правлячої коаліції, змогла домогтися припинення фінансування цієї ініціативи. Крім того, було досягнуто домовленості, що чеські солдати не братимуть участі в будь-яких місіях на території України.

"Ми не будемо виділяти жодних грошей з чеського бюджету на гуманітарні ініціативи, і ми домоглися того, що чеські військові не будуть залучені до місій в Україні", — підкреслив Окамура.

Зокрема, лідер SPD заявив, що партія й надалі буде продовжувати боротьбу за припинення постачання зброї Україні, фінансування цієї допомоги та будь-які грошові виплати для українців.

Окамура також запевнив, що його партія буде активно виступати проти подальшої фінансової допомоги Україні, а також проти будь-яких ініціатив, що передбачають участь Чехії в підтримці України на міжнародній арені. Він наголосив на важливості зміцнення національної політики Чехії, орієнтуючись на інтереси власних громадян.

