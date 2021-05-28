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Чехия открывает границы для туристов из ряда стран: условия въезда

Условия прибытия в страну регулируются так называемой картой путешественника

сегодня, 15:03
Автор:

Елизавета Черных

Желающие путешествовать между Чехией и Венгрией, Германией, Польшей, Австрией, Словакией, Словенией и Хорватией могут сделать это с 31 мая после получения первого прививания от коронавируса. Со вторника, 1 июля, страну смогут посещать вакцинированные граждане из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи, пишет РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz.

Чехия открывает границы для туристов из ряда стран: условия въезда

Чехия открывает границы для туристов из ряда стран - фото из открытых источников

Данной информацией поделился министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, отметив при этом, что COVID сертификаты для путешественников из этих семи стран также будут признаны. С его слов, они могут пригодиться для посещения некоторых заведений, находящихся в Чехии. 

По данным издания, министр иностранных дел Якуб Кулханек позже заявил, что привитые люди из Израиля, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи также смогут въезжать на территорию страны и пользоваться услугами сферы туризма и обслуживания.

Отмечается, что в то же время, въезд в Чехию будет разрешен гражданам, имеющим по крайней мере 22 дня после первой дозы вакцины, из Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Польши и Словакии.

Условия прибытия в Чехию регулируются так называемой картой путешественника, обновление которой должно выдать сегодня Министерство здравоохранения страны.

Напомним, что власти Чехии намерены требовать от России выплаты компенсации в размере не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как может далее развиваться ситуация? Будет ли Россия пытаться сгладить ее или впереди — усугубление конфликта? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился за помощью к экспертам



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/chehiya-otkryvaet-granitsy-turistov-ryada-1622200204.html
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