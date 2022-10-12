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Чехия зарывает двери для российских туристов

Речь идет об обладателях туристической шенгенской визы. Чехия перестанет пускать их в страну с 25 октября.

сегодня, 19:13
Автор:

Затула Богдан
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Чехия закрывает въезд для граждан России с туристической шенгенской визой с 25 октября. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский, о чем говорится на официальном портале министерства.

Чехия зарывает двери для российских туристов

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото: скриншот


Соответствующее решение было принято в ответ на текущую ситуацию в Украине и рассчитано также на недопущение дальнейшей эскалации со стороны РФ.


"Пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан РФ. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам России, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны – т.е. через наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры", — заявил руководитель внешнеполитического ведомства.


Своим решением Прага присоединилась к европейским партнерам, которые ранее ввели аналогичную меру. Речь идет о странах Балтии, Польше и Финляндии — эти страны уже закрыли свои границы для российских туристов.


В то же время, как сообщало издание "Комментарии", президент России Владимир Путин, напротив, заявлял, что поручит МИД РФ проработать отмену виз для туристов из зарубежных стран, не основываясь при этом на принципах взаимности.


"Я предлагал бы не говорить о конкретных странах, не надо никому ничего навязывать, нужно просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИД посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки", — сказал руководитель Кремля.





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Источник: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/vlada_na_navrh_lipavskeho_zprisni_zakaz.html
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