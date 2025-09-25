Чем обернутся новые санкции: смогут ли российские туристы и дальше путешествовать в ЕС

Рубрики
Для граждан РФ не возникнет никаких новых проблем во время путешествия странами Европейского Союза. И это несмотря на новые санкции против этого сектора. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили дипломаты в интервью для EUobserver.
Российские туристы в ЕС. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, в прошлом году ЕС посетили приблизительно 541 тысяча россиян, по сравнению с 517 тысячами в 2023 году и более четырех миллионов за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Отмечается, что страны Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша призвали к более жестким ограничениям для российских туристов из соображений безопасности и как форму культурного бойкота.
Но предложение Еврокомиссии по 19 раунду санкций против РФ было направлено на граждан ЕС, которые хотели бы провести отпуск на территории, подконтрольной российскому диктатору Владимиру Путину.
В документе говорится о том, что такое решение было принято "с целью уменьшения доходов, которые Россия получает от таких услуг, и сдерживания рекламы ненужных поездок и досуга в России".
В свою очередь комиссия планирует до конца 2025 года опубликовать новую "стратегию" в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС.
Однако один из дипломатов ЕС отметил, что это, скорее всего, будет "мягкий, не обязывающий документ" по сравнению с пакетами санкций ЕС.
