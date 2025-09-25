Чем обернутся новые санкции: смогут ли российские туристы и дальше путешествовать в ЕС

Для граждан РФ не возникнет никаких новых проблем во время путешествия странами Европейского Союза. И это несмотря на новые санкции против этого сектора. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили дипломаты в интервью для EUobserver.

Российские туристы в ЕС. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, в прошлом году ЕС посетили приблизительно 541 тысяча россиян, по сравнению с 517 тысячами в 2023 году и более четырех миллионов за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что страны Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша призвали к более жестким ограничениям для российских туристов из соображений безопасности и как форму культурного бойкота.

Но предложение Еврокомиссии по 19 раунду санкций против РФ было направлено на граждан ЕС, которые хотели бы провести отпуск на территории, подконтрольной российскому диктатору Владимиру Путину.

"Запрещается предоставлять услуги, которые непосредственно связаны с туристической деятельностью в России", — говорится в проекте предложения, с которым ознакомился EUobserver.

В документе говорится о том, что такое решение было принято "с целью уменьшения доходов, которые Россия получает от таких услуг, и сдерживания рекламы ненужных поездок и досуга в России".

"Меры были приняты в условиях, когда граждане [Европейского] Союза сталкиваются с повышенным риском произвольных арестов и задержаний, а консульская защита граждан с двойным гражданством является ограниченной", — добавили в документе.

В свою очередь комиссия планирует до конца 2025 года опубликовать новую "стратегию" в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС.

Однако один из дипломатов ЕС отметил, что это, скорее всего, будет "мягкий, не обязывающий документ" по сравнению с пакетами санкций ЕС.

