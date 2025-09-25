logo_ukra

Чим обернуться нові санкції: чи зможуть російські туристи і далі подорожувати в ЄС
commentss НОВИНИ Всі новини

Чим обернуться нові санкції: чи зможуть російські туристи і далі подорожувати в ЄС

Країни Північної Європи, Балтії, Чехія та Польща закликали до більш жорстких обмежень для російських туристів

25 вересня 2025, 12:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Для громадян РФ не виникне жодних нових проблем під час подорожі країнами Європейського Союзу. І це попри нові санкції проти цього сектору. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявили дипломати в інтерв'ю для EUobserver.

Чим обернуться нові санкції: чи зможуть російські туристи і далі подорожувати в ЄС

Російські туристи в ЄС. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, торік ЄС відвідали приблизно 541 тисячу росіян, порівняно з 517 тисячами у 2023 році та понад чотири мільйони за рік до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що країни Північної Європи, Балтії, Чехія та Польща закликали до більш жорстких обмежень для російських туристів з міркувань безпеки та як форму культурного бойкоту.

Але пропозиція Єврокомісії щодо 19 раунду санкцій проти РФ була спрямована на громадян ЄС, які б хотіли провести відпустку на території, підконтрольній російському диктатору Володимиру Путіну.

"Забороняється надавати послуги, які безпосередньо пов'язані з туристичною діяльністю в Росії", — йдеться у проекті пропозиції, з якою ознайомився EUobserver.

У документі йдеться про те, що таке рішення було прийнято "з метою зменшення доходів, які Росія отримує від таких послуг, та стримування реклами непотрібних поїздок та дозвілля у Росії".

"Заходи були прийняті в умовах, коли громадяни [Європейського] Союзу стикаються з підвищеним ризиком довільних арештів та затримань, а консульський захист громадян із подвійним громадянством є обмеженим", — додали в документі.

У свою чергу, комісія планує до кінця 2025 року опублікувати нову "стратегію" щодо російських туристів, які приїжджають до ЄС.

Однак один із дипломатів ЄС зазначив, що це, швидше за все, буде "м'яким документом, що не зобов'язує" порівняно з пакетами санкцій ЄС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — документи підтверджують, що китайські компанії постачали Росію безпілотниками. Китайські інженери брали участь і у випробуваннях військових дронів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".



Джерело: https://euobserver.com/eu-and-the-world/araefe8f4c
