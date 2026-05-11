Членство в ЕС больше не отдаленная перспектива: Сибига сделал обнадеживающее заявление

Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что изменилось на фронте и в вопросе вступления в Евросоюз. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Сибиги во время выступления на Совете министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 11 мая.
Среди тем заседания – старт переговорных кластеров и ускорение вступительного процесса для Украины. Именно здесь, по словам министра, уже видна новая динамика.
Отдельно топ-дипломат затронул тему мира и новую роль Европы.
Читайте на портале "Комментарии" — Украине удалось выйти из очень непростой зимы с лучшими позициями. Об этом свидетельствуют показатели: фронт стабилизирован, а процент сбития вражеских дронов подпрыгнул до 90%. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Также портал "Комментарии" писал – Европейский Союз готовит для Украины новый формат сближения, который позволит приобрести ощутимые преимущества интеграции без полноценного членства. Речь идет о пакете временных привилегий, предусматривающем расширенный доступ к европейскому рынку и участие в институтах ЕС еще до завершения всех реформ.