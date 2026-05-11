Членство в ЕС больше не отдаленная перспектива: Сибига сделал обнадеживающее заявление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что изменилось на фронте и в вопросе вступления в Евросоюз. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Сибиги во время выступления на Совете министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 11 мая.

Среди тем заседания – старт переговорных кластеров и ускорение вступительного процесса для Украины. Именно здесь, по словам министра, уже видна новая динамика.

"Итак, я приехал сюда с новым ощущением динамики. Я приму участие в очень важных встречах на уровне министров иностранных дел, Комитета по вопросам обороны (FAC), а также в заседании нашей международной коалиции по возвращению украинских детей", — сказал министр.

Отдельно топ-дипломат затронул тему мира и новую роль Европы.

"У нас есть основные мирные переговоры под руководством США, и нам нужен этот трек, и нам нужно лидерство США. Но Европа также может сыграть свою роль, новую роль", — заявил министр.

Украине удалось выйти из очень непростой зимы с лучшими позициями. Об этом свидетельствуют показатели: фронт стабилизирован, а процент сбития вражеских дронов подпрыгнул до 90%. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

