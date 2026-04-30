ЄС відкладає членство: Україні готують «особливий режим» вже зараз

Європейський Союз готує для України новий формат зближення, який дозволить набути відчутних переваг інтеграції без повноцінного членства. Йдеться про пакет тимчасових привілеїв, що передбачає розширений доступ до європейського ринку та участь в інститутах ЄС ще до завершення всіх реформ.

Як повідомляють джерела, знайомі з переговорами, ідея стала альтернативою відхиленому сценарію "прискореного вступу". У Брюсселі визнали його передчасним і зробили ставку на поетапну інтеграцію – модель, за якої Київ зможе просуватися вперед, паралельно виконуючи умови для членства.

За словами дипломатів, серед країн ЄС зберігається скепсис щодо швидкого приєднання України. Водночас зростає розуміння потреби запропонувати Києву конкретні проміжні бонуси. Активну роль розробці нової схеми грають Німеччина і Франція. Зокрема, обговорюється можливість участі України у засіданнях Європейської ради без права голосу та підключення до окремих форматів Європарламенту.

Окремі держави пропонують закріпити для України спеціальний статус країни, що приєднується, що стало б політичним сигналом про незворотність її європейського курсу.

Київ у свою чергу наполягає на практичних економічних рішеннях. Серед пріоритетів – доступ до єдиного ринку ЄС у міру виконання реформ, участь у європейських програмах та якнайшвидше підписання угоди ACAA, яка спростить експорт промислової продукції без додаткових перевірок.

Українська сторона розраховує, що такі кроки дадуть швидкий економічний ефект та посилять довіру інвесторів. У ЄС наголошують: нова модель не замінює членство, а лише заповнює паузу до нього. При цьому терміни вступу залишаються невизначеними, хоч переговорні процеси можуть активізуватися вже найближчим часом.

Читайте на порталі "Коментарі" — Європа на порозі війни: яке місце відведено для України.



