Членство в ЄС більше не віддалена перспектива: Сибіга зробив обнадійливу заяву

Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що змінилося на фронті та в питанні вступу до Євросоюзу. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Сибіги під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня.
Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел
Серед тем засідання – старт переговорних кластерів і прискорення вступного процесу для України. Саме тут, за словами міністра, вже помітна нова динаміка.
Окремо топ-дипломат торкнувся теми миру та можливої нової ролі Європи.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Україні вдалося вийти з дуже непростої зими з кращими позиціями. Про це свідчать показники: фронт стабілізовано, а відсоток збиття ворожих дронів підплигнув до 90%. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
Також портал "Коментарі" писав – Європейський Союз готує для України новий формат зближення, який дозволить набути відчутних переваг інтеграції без повноцінного членства. Йдеться про пакет тимчасових привілеїв, що передбачає розширений доступ до європейського ринку та участь в інститутах ЄС ще до завершення всіх реформ.