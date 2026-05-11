Членство в ЄС більше не віддалена перспектива: Сибіга зробив обнадійливу заяву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що змінилося на фронті та в питанні вступу до Євросоюзу. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Сибіги під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня.

Серед тем засідання – старт переговорних кластерів і прискорення вступного процесу для України. Саме тут, за словами міністра, вже помітна нова динаміка.

"Отже, я приїхав сюди з новим відчуттям динаміки. Я візьму участь у дуже важливих зустрічах на рівні міністрів закордонних справ, Комітету з питань оборони (FAC), а також у засіданні нашої міжнародної коаліції з повернення українських дітей", — сказав міністр.

Окремо топ-дипломат торкнувся теми миру та можливої нової ролі Європи.

"Ми маємо основні мирні переговори під керівництвом США, і нам потрібен цей трек, і нам потрібне лідерство США. Але Європа також може відіграти свою роль, нову роль", — заявив міністр.

