Чрезвычайное положение на границе: как Литва планирует остановить мигрантов

Правительство Литвы заявило в среду, 1 декабря, что попросит парламент объявить чрезвычайное положение на границе с Польшей с 10 декабря в рамках предотвращения незаконного ввоза мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Литвы Агне Белотайте посещает пограничный пункт Литвы-Польши-Беларусь вблизи Капчеместиса - Reuters

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что режим чрезвычайного положения будет включать в себя пограничные проверки с упором на "подозрительные транспортные средства". Польша предоставляет единственный безчековый маршрут из Литвы и Латвии в Германию — пункт назначения для многих мигрантов, которые в последние месяцы прибыли в регион через Беларусь.

Прокуратура Литвы расследует 60 дел о незаконной контрабанде людей и устанавливает новые контрабандные сети, сообщили в МВД Литвы.

"Мы видим попытки наших собственных организованных преступных группировок работать с белорусскими преступниками для организации контрабанды. Мы должны остановить эту вторичную миграцию, чтобы она не набирала обороты ", — сказал Белотайте журналистам перед заседанием правительства.

Правительство также должно попросить парламент в пятницу, 3 декабря, продолжить действие чрезвычайного положения на границе Литвы с Беларусью и в лагерях, где находятся прибывшие оттуда мигранты.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она привлекает тысячи людей с Ближнего Востока и толкает их перейти в блок через Польшу, Литву и Латвию. Белорусь это отрицает.

Литва построила ограждение из колючей проволоки вдоль 100 км (60 миль) своей границы с Беларусью с начала кризиса, хотя мигранты уже по меньшей мере трижды прорезали ее — сообщает Министерство внутренних дел.

Как свидетельствуют данные, за последнюю неделю литовские пограничники возвращали около 50 человек каждый день, пытавшихся нелегально въехать в Беларусь.

"В Беларуси около 10 тыс. нелегальных мигрантов. Пока их не вернут в страну, из которой они прибыли, авиарейсами из Минска, существует достаточно высокий риск того, что они могут быть направлены в сторону Литвы", — сообщили в министерстве.

Как сообщали ранее "Комментарии", непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отправить нелегальных мигрантов, застрявших у польско-белорусской границы, домой.

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