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Что будет с поддержкой Украины на фоне ситуации в Израиле: в Еврокомиссии сделали заявление

В Еврокомиссии обещают, что поддержке Украины на фоне ситуации в Израиле точно не ослабнет

сегодня, 16:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Поддержка Украины со стороны Европейского совета не будет пересмотрена на фоне обострения ситуации на Ближнем востоке из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе выступления на брифинге в Брюсселе сделал спикер Европейской комиссии Эрик Мамер.

Что будет с поддержкой Украины на фоне ситуации в Израиле: в Еврокомиссии сделали заявление

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Представитель ЕК подчеркнул, что на помощь ЕС Украине, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии РФ "ничто и ни в коем случае не повлияет".


"В этом не может быть никакого сомнения", — подчеркнул Мамер.

Также он обратил внимание, что в своем заявлении в субботу, 7 октября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен "еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против России".

В то же время представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано добавил, что на завтрашней экстренной встрече министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Израиле, и "каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте".

По его мнению, Москва прогнозируемо будет пытается использовать для своей кампании против Украины "все происходящее в международной сфере".

"Но это не значит, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины", – заявил Стано.

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