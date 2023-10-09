Какой вызов стоит перед Израилем – выводы из событий на Ближнем Востоке

Идут третьи сутки с атаки боевиков ХАМАС на Израиль. Всплывают жуткие данные о массовых расстрелах и захватах в заложники людей на молодежном фестивале вблизи сектора Газа. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что нужно уничтожить ХАМАС, переговоры невозможны. При этом в Армии обороны Израиля (ЦХАЛ) отмечают, что на юге Израиля уже более двух суток продолжаются ожесточенные бои, а по Газе наносятся массированные ракетные и бомбовые удары. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился с этими вопросами к экспертам.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

ХАМАС действовал под девизом "можем повторить"

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий акцентирует, что впервые за 50 лет Израиль вынужден вести боевые действия на своей международно признанной территории. В последний раз подобное было во время войны Судного дня в 1973 года.

Это явно не совпадение, — уверен эксперт. – ХАМАС, фактически, действовал под девизом наших "друзей" за поребриком "можем повторить". Это привязка к дате. Что символично, но не столь значимо. Куда важнее, что вызовы, которые сейчас стоят перед Израилем – наибольшие со времен войны полувековой давности, когда его одновременно атаковали Египет и Сирия". "И ровно в 50-ю годовщину той войны началась операция ХАМАСа

Евгений Дикий напоминает, что даже после того, как он выиграл ту войну, Израиль постоянно воевал. Но все боевые действия, операции, шли уже не на его территории.

"Сейчас же враг массированно сумел прорваться именно на израильские земли, взять под свой контроль некоторые населенные пункты, захватить массу заложников, убить и ранить огромное количество человек. По непонятным до сих пор причинам Израиль прозевал подготовку ХАМАС к этому нападению", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что израильтяне однозначно займутся этим вопросом. И после войны там точно будет большой разбор полетов.

"Думаю, мы обязательно узнаем, как так получилось. Пока же можно констатировать: 7 октября Израиль пережил украинское 24 февраля 2022-го, оказавшись ровно на столько же готовым к нападению ХАМАС, как мы к широкомасштабному российскому вторжению. Где был хваленый Моссад (израильская разведка)? Или же спецслужбы знали, а политики – не поверили? В этом будут разбираться сами израильтяне. И разбор будет жестким. Можно дать 99%, что сразу после завершения боевых действий правительство Нетаньяху слетит", – прогнозирует Евгений Дикий.

Израильтяне, отмечает он, достаточно мудры, чтобы не делать это в период войны. Однако, подчеркивает эксперт, судьба этого правительства предрешена. Ему не простят такой грандиозный прокол, который стоил жизни, скорее всего, не менее тысячи израильтян (сейчас есть 700 подтвержденных смертей, но цифра будет расти).

"Кроме прокола спецслужб и политиков как одной из причин происшедшего, следует также понимать — что из себя представляет ХАМАС. Время от времени нас вводит в заблуждение ошибочное употребление терминологии. Не так давно мы серьезно проиграли, что во время АТО называли противника "сепарами". Там не было никаких "сепаров", а были российские оккупационные войска и коллаборанты, которые им помогали. А мы обозвали их "сепары", тем самым занизив уровень конфликта, сделав его а-ля внутренним, чуть ли не гражданским. То же самое с названием ХАМАС просто террористами. Эта организация является террористической в том же смысле, как террористическим государством является Россия. Практикуют абсолютно террористические методы ведения войны, нарушают любые конвенции. В этом смысле – они террористы", – согласен Евгений Дикий.

Но, продолжает он, как правило, слово "террорист" подразумевает подпольную или партизанскую группировку, которая сидит себе тихонько, изготовляет бомбочки и время от времени кого-то подрывает или подстреливает.

"ХАМАС же — это вооруженная группировка, которая уже давно контролирует весь сектор Газа с населением в 3 млн человек. А это – две Эстонии или одна Литва. ХАМАС контролирует всю вертикаль власти, причем абсолютно официально. И, соответственно, имеет все возможности, которые есть у власти трехмиллионной страны. И их вооруженные формирования это, по сути, пусть и небольшая, но полноценная армия. На которую собираются налоги, которая обеспечивается местной оборонной промышленностью и закупками оружия за рубежом. Напомню, что население Израиля составляет до 10 млн человек. То есть, он в три раза больше сектора Газа. Но не в десять. Не в двадцать. И речь фактически идет о войне двух небольших государств. А не о нападении группы террористов", – поясняет эксперт.

Так что, констатирует он, мы говорим именно о войне между Израилем и сектором Газа.

"Пока бои идут на израильской территории. Но ЦАХАЛ уже практически освободил все ранее захваченные ХАМАС территории. И в течение сегодняшних суток окончательно вернет всё свое", – уверен Евгений Дикий.

А вот что буде дальше — пока вопрос, считает он. Поясняя, что после такого подлого нападения, массовых убийств гражданских, захвата заложников, у Израиля нет выбора. Ему мало просто выбить нападавших со своей территории. Придется идти дальше. Переходить границу с сектором Газа – и пытаться полностью уничтожить группировку ХАМАС. Что является задачей совсем иного уровня сложности.

"Ведь трехмиллионная страна многие годы готовилась к этой войне. Одно дело — выбить хамасовцев со своей территории, совсем другое — зайти на их земли, где они подготовлены к подобному, где пользуются поддержкой абсолютного большинства населения. Плюс — там урболандшафт. Сектора Газа — это практически сплошная городская застройка. Если по-простому, задача, которая стоит перед ЦАХАЛ — взять Грозный (столица Чечни) 20 раз. Ведь ровно в 20 раз население сектора Газа больше населения довоенного Грозного", – подчеркивает Евгений Дикий.

Но есть и другой фактор, подчеркивает он. На севере Израиля, со стороны Ливии, развернута группировка Хезболла, которая имеет намного больше военных возможностей, чем ХАМАС. При этом контролирует Ливан с населением более 6 млн человек.

"Именно с помощью этой силы удалось удержаться у власти в Сирии режиму Башара Асада. Так что и в Сирии Хезболла чувствует себя как дома. Имея полный карт-бланш на действия, полную поддержку режима Асада. И суммарно граница Израиля и с Сирией и Ливией не сопоставима с границей с Израиля с сектором Газа. К тому же, вооружение Хезболлы включает в себя всё, кроме авиации. В отличие от ХАМАС, она имеет и танки, и артиллерию, и ракеты куда мощнее. Так что Хезболла для Израиля – враг куда серьезнее, чем ХАМАС. Особенно, учитывая, что когда мы пишем Хезболла, то читаем – Иран. Который может не только издали предоставлять финансы или оружие. Непосредственно в Сирии развернут Корпус стражей исламской революции (КСИР). А это уже полноценная армия, с авиацией и так далее. Соответственно, угроза для Израиля с севера – не сопоставима по масштабам с ХАМАСом с юга", – резюмирует эксперт.

А тем временем, отмечает он, Хезболла заявила, что пока Израиль ведет бои на своей территории, она не вмешивается. Но если ЦАХАЛ перейдет границу сектора Газа, то Хезболла вступает в войну. И в подтверждение серьезности своих слов – обстреляла 8 октября один из израильских блокпостов в том районе.

"Так что, если Израиль решится зайти в сектор Газа и зачищать его, ему придется воевать на два фронта, – поясняет Евгений Дикий. – С вариантом войны на два с половиной фронта, ведь может восстать еще и левый берег реки Иордан. Там, правда, будет война именно партизанского характера, но от этого не легче. Резюмируя: перед Израилем стоит крайне сложный вызов. Но выбора у него, похоже, нет. И придется заходить в сектор Газа, зачищая ХАМАС полностью. Понимая, что придется выдержать еще и атаки Хезболлы с севера. Думаю, ЦАХАЛ к этому готов. Не случайно призвано 150 тысяч резервистов. В последний раз нечто подобное было лишь в 80-х годах прошлого столетия. Подчеркиваю – это не инцидент, не заварушка на пару-тройку дней, а серьезная война. Как минимум – на недели, а то и на месяцы".

Израилю прилетела пощечина

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина сделала следующие выводы из происходящего сейчас на Ближнем Востоке.

Вывод первый: Израиль был абсолютно не готов к такой атаке, что вызвало изумление не только у международного сообщества, но и у граждан внутри страны.

способную перекроить отношения на Ближнем Востоке?". "Вопросов тут масса. Где была разведка? Как собирались и анализировались данные? Возможно, имела место ошибка в интерпретации разведданных или их нехватка. Тогда еще вопрос: где была американская или британская разведки? Полный провал, – констатирует эксперт. – Что случилось с армией Израиля и средствами быстрого реагирования на границе с сектором Газа? Ведь в Израиле существует ряд протоколов реагирования на случай вторжения – в том числе на фоне массированной ракетной атаки. Почему Силы обороны Израиля не усилили меры безопасности перед годовщиной (причем круглой датой) войны Судного дня? Почему политическое руководство страны не предусмотрело желание сорвать историческую договоренность между Израилем и Саудовской Аравией

Вывод второй: эта война будет иметь далеко идущие последствия как внутри Израиля, так и за его пределами.

оптимизма по этому поводу не добавляют". "Совершенно очевидно, что правительству Нетаньяху, как и его премьерству, пришел конец, – уверена Анна Маклина. – Собственно говоря, политический кризис, который последнее время являлся основным вопросом повестки дня, привел к тому, что главной проблемой Израиля стали не вопросы безопасности, а борьба за власть. Заигрались в политику, как говорится. "Полетят головы" и в политических структурах и в силовых. Что касается внешних последствий, то они будут лежать в плоскости водораздела демократического мира с его гуманистическими ценностями и авторитарными режимами "оси зла". Исход зависит от того, вспомнят ли демократии, что они могут быть с кулаками – и за мир нужно бороться. Результаты заседания Совбеза ООН

Вывод третий: Израилю дали пощечину.

Нет сомнений, продолжает политолог, что ни ХАМАС, ни Хезболла, которая может присоединиться к войне с севера, не способны выстоять поперед натиском регулярной, хорошо вооруженной, технологически оснащенной армии Израиля. Но унижение, которое нанесено Израилю, станет серьезной проблемой на пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, акцентирует Анна Малкина.

"Наземная операция в секторе Газа, широко анонсированная израильским правительством, может иметь непредсказуемые последствия. Начиная от судьбы заложников, которые просто могут попасть под каток возмездия, заканчивая вступления в войну других террористических организаций и цепной реакцией в регионе", – прогнозирует эксперт.

Сокрушительный удар по ХАМАС не заставит себя долго ждать

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко так комментирует происходящее:

"В США – достаточно сильное еврейское лобби. И то, что Штаты будет выделять деньги, технику, всячески поддерживать Израиль — нет сомнения. Таким странам как Россия и Иран, сотрудничающим не только в войне против Украины, но и, похоже, в подготовке нападения ХАМАС на Израиль, американцы это так просто не спустят. Израильские лоббисты, имеющие связи с конгрессменами, с президентской Администрацией, приложат максимум усилий, чтобы наказать причастных".

По словам Сергея Дойко, он поинтересовался у адвоката, политического стратега, члена Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрия Ванетика – что думают в Штатах по поводу того, что одна из лучших разведок мира (Моссад) и одна из самых сильных армий (ЦАХАЛ) сумели пропустить такой разящий удар.

"А он пояснил, что подобное могло стать следствием череды малых и средних ошибок. Где-то переоценили свои силы, где-то — недооценили противника, ту или иную информацию, где-то доверились совсем не тем, кому следовало. И как следствие — подобная трагедия: дельтапланы и машины прорвались через дыры в заборе, тысячи ракет обрушились на Израиль, огромное число погибших, раненных, заложников", – отмечает эксперт.

Со ссылкой на мнение Ванетика, он уверяет, что США точно не отвернуться от Украины, но концентрация помощи сейчас пойдет в Израиль, который является партнером США вне НАТО.

"Впрочем, учитывая, что американская экономика и демократия – мировые лидеры – никто не забудет о российско-украинской войне. Тем более, что эскалация на Ближнем Востоке – следствие недостаточно жесткой позиции касательно агрессивных действий РФ. Также Ванетик акцентировал, что в США все ожидают от Израиля сокрушительно удара по террору со стороны ХАМАС. И, похоже, этот удар не заставит себя ждать", – заключает Сергей Дойко.

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