Что настораживает в отношениях с Польшей: в Еврокомиссии намекнули, кто тормозит процессы

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Кравцев Сергей
У Киева есть все шансы договориться с Варшавой о деблокаде границы без всего того, что сейчас происходит на польско-украинской границе. Все зависит от политической воли чиновников. В первую очередь все зависит от польского правительства, которое должно продемонстрировать свое желание урегулировать кризис, а не только делать громкие заявления. желание что-то делать. На примере Румынии очевидно, что ввести эффективную модель разрешений на экспорт – не какая-то неразрешимая задача. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УНИАН" рассказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Валдис Домбровскис. Фото: из открытых источников
Он уверен, что пути решения проблемы есть и они известны, как Киеву, так и Варшаве, но необходимо, чтобы правительство Польши проявляло желание ее решить.
По его словам, сейчас Еврокомиссия пытается вести с поляками стратегический диалог, приняли некоторые краткосрочные меры. Работа по этому направлению продолжается.
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