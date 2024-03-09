Что настораживает в отношениях с Польшей: в Еврокомиссии намекнули, кто тормозит процессы

У Киева есть все шансы договориться с Варшавой о деблокаде границы без всего того, что сейчас происходит на польско-украинской границе. Все зависит от политической воли чиновников. В первую очередь все зависит от польского правительства, которое должно продемонстрировать свое желание урегулировать кризис, а не только делать громкие заявления. желание что-то делать. На примере Румынии очевидно, что ввести эффективную модель разрешений на экспорт – не какая-то неразрешимая задача. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УНИАН" рассказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Валдис Домбровскис. Фото: из открытых источников

"Что ж, я считаю, что, если бы к этой ситуации подходили рационально, она бы уже была решена. Это не какая-то неразрешимая задача. Мы это видим на примере Румынии, которая, при участии Еврокомиссии, ввела модель введения разрешений на экспорт. И мы видим, что она работает", — сказал чиновник.

Он уверен, что пути решения проблемы есть и они известны, как Киеву, так и Варшаве, но необходимо, чтобы правительство Польши проявляло желание ее решить.

"Польша уже запретила импорт украинского зерна, поэтому против чего там протестуют фермеры?", – задается вопросом еврочиновник.

По его словам, сейчас Еврокомиссия пытается вести с поляками стратегический диалог, приняли некоторые краткосрочные меры. Работа по этому направлению продолжается.

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