Что нужно делать Западу для скорейшего прекращения российской агрессии: анализ ситуации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к мировым лидерам с призывом предоставить новые гарантии того, что "ужасное" вторжение России в Украину не достигнет цели. Джонсон изложил план из шести пунктов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" предложения Джонсона, а также высказали мнения о то, что еще мог бы сделать Запад для скорейшего прекращения российской агрессии.

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

По словам Джонсона, "недостаточно выразить нашу поддержку международному порядку, основанному на правилах — мы должны защищать его от постоянных попыток переписать правила с помощью военной силы".

А в своем плане из шести пунктов для поддержания давления на Путина премьер-министр Великобритании предлагает следующее:

– мировые лидеры должны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию" для Украины;

– они должны поддержать Украину "в ее усилиях обеспечить собственную самооборону";

– следует усилить экономическое давление на Россию;

– международное сообщество должно противостоять "ползучей нормализации" РФ своих действий в Украине;

– дипломатические решения по войне должны выполняться, но только при полном участии законного правительства Украины;

– в странах НАТО должна быть "быстрая кампания по усилению безопасности и устойчивости".

В странах НАТО должна быть "быстрая кампания по усилению безопасности и устойчивости"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович акцентирует, что наличие подобного плана – лучше, чем его отсутствие. И то, что Британия ищет какие-то дополнительные возможности для помощи Украины можно только приветствовать.

"Безусловно, в этом плане не хватает закрытия неба над Украиной (чтобы лишить агрессора возможности бить по нам ракетами и совершать авианалеты), обращения к НАТО по поводу усиления контроля над воздушным пространством Украины. Также не лишним был бы призыв к НАТО касательно прямой передачи Украине новейших систем ПВО и ПРО, а также самолетов, которые позволяет противостоять оккупантам в небе (если его всё же не решаться закрыть)", – отмечает Игорь Рейтерович.

Комментируя предлагаемый пункт о том, что в странах НАТО должна быть "быстрая кампания по усилению безопасности и устойчивости", эксперт поясняет:

"Если б сейчас в странах НАТО, которые граничат с РФ, были проведены какие-то учения, маневры, усиление контингентов, это бы в определенной мере отвлекло внимание РФ от Украины. Да, в стране-агрессоре началась бы очередная информационная истерика (мол, смотрите, что они делают на наших границах!). Но они вынуждены были бы на это реагировать. Перебрасывать туда, к примеру, какие-то войска. Оттягивая их с украинского направления, не давая возможность перебрасывать дополнительные силы сюда".

И этот пункт, и все остальные, эксперт называет вполне логичными. В том числе тот, что все переговоры должны проводится исключительно при полном участии ЗАКОННОГО правительства Украины.

"Если этот план решать запускать в действие, делать это надо быстро, – подчеркивает Игорь Рейтерович. – Нет времени для проведения долгих дискуссий, у каждый день гибнут люди. Также важно понимать, что это – параллельный трек тем, которые уже действуют между Украиной и ЕС, Украиной и США, Украиной и НАТО в целом. Если Великобритания готовая взять на себя роль координатора в еще одном треке, выделяя на это дополнительные ресурсы, такой шаг можно лишь приветствовать. Но, подчеркиваю, рассматривать это лишь как одно из направлений формирования глобальной антипутинской коалиции".

Не должно быть права вето, которым РФ постоянно злоупотребляет, блокируя важнейшие инициативы

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен, что Борис Джонсон сделал правильный акцент на важности противостоять размыванию международного права силой.

"Потому что целью Путина является слом международного права и сложившейся системы международных отношений. Он хочет действовать с некого "чистого листа". Переписать миропорядок. Уже видно, что это не получается – и не получится, – отмечает эксперт. – Но при этом, Запад должен не только консолидировано помогать Украине (что он и делает, правда, пока без прямого военного вмешательства), не только противостоять переписыванию международных правил, но и – бороться за выполнение существующих".

И важнейшую роль здесь, по мнению Павла Жовниренко, играет исполнение статьи 27-го пункта 3 Устава ООН. Там говорится, что решения Совета Безопасности ООН принимаются 9 голосами, включая все голоса постоянных членов Совета безопасности (к которым, к сожалению, принадлежит и Россия). В этом же пункте прописано, что государство, являющееся стороной конфликта, должно воздерживаться от участия в голосовании. А неучастие в голосовании – это не вето. То есть, в Совбезе ООН все решения по российско-украинской войне должны сейчас приниматься без учета голоса России, до сих пор парализующей работу этого органа.

"Что касается от отказа Запада принимать прямое участие в конфликте. Закрывать небо и прямо противостоять российской агрессии на стороне Украине. Если Запад не сменит такую позицию – РФ пойдет дальше. И следующими могут стать Балтийские государства, – предупреждает эксперт. – Важна твердость. Потому что чрезмерная стеснительность одних порождает чрезмерную наглость других".

Целью Путина являет – посеять страх, акцентирует Павел Жовниренко. Причем, не только в Украине, но и на Западе.

"Путина страх воодушевляет. И когда Запад публично и многократно говорит, что не намерен участвовать в этой войне (убрал из Украины военных советников, не собирается посылать войска, закрывать над нами небо и так далее) – это только раззадоривает Путина. Мотивирует его на расширение агрессии против Украины и всего цивилизованного мира", – резюмирует эксперт.

Как сообщал портал, возможны ли переговоры и гуманитарные коридоры в новой фазе российско-украинской войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!