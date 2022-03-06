Что нужно делать Западу для скорейшего прекращения российской агрессии: анализ ситуации

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Козлова Альбіна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к мировым лидерам с призывом предоставить новые гарантии того, что "ужасное" вторжение России в Украину не достигнет цели. Джонсон изложил план из шести пунктов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" предложения Джонсона, а также высказали мнения о то, что еще мог бы сделать Запад для скорейшего прекращения российской агрессии.
Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
По словам Джонсона, "недостаточно выразить нашу поддержку международному порядку, основанному на правилах — мы должны защищать его от постоянных попыток переписать правила с помощью военной силы".
А в своем плане из шести пунктов для поддержания давления на Путина премьер-министр Великобритании предлагает следующее:
– мировые лидеры должны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию" для Украины;
– они должны поддержать Украину "в ее усилиях обеспечить собственную самооборону";
– следует усилить экономическое давление на Россию;
– международное сообщество должно противостоять "ползучей нормализации" РФ своих действий в Украине;
– дипломатические решения по войне должны выполняться, но только при полном участии законного правительства Украины;
– в странах НАТО должна быть "быстрая кампания по усилению безопасности и устойчивости".
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович акцентирует, что наличие подобного плана – лучше, чем его отсутствие. И то, что Британия ищет какие-то дополнительные возможности для помощи Украины можно только приветствовать.
Комментируя предлагаемый пункт о том, что в странах НАТО должна быть "быстрая кампания по усилению безопасности и устойчивости", эксперт поясняет:
И этот пункт, и все остальные, эксперт называет вполне логичными. В том числе тот, что все переговоры должны проводится исключительно при полном участии ЗАКОННОГО правительства Украины.
Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен, что Борис Джонсон сделал правильный акцент на важности противостоять размыванию международного права силой.
И важнейшую роль здесь, по мнению Павла Жовниренко, играет исполнение статьи 27-го пункта 3 Устава ООН. Там говорится, что решения Совета Безопасности ООН принимаются 9 голосами, включая все голоса постоянных членов Совета безопасности (к которым, к сожалению, принадлежит и Россия). В этом же пункте прописано, что государство, являющееся стороной конфликта, должно воздерживаться от участия в голосовании. А неучастие в голосовании – это не вето. То есть, в Совбезе ООН все решения по российско-украинской войне должны сейчас приниматься без учета голоса России, до сих пор парализующей работу этого органа.
Целью Путина являет – посеять страх, акцентирует Павел Жовниренко. Причем, не только в Украине, но и на Западе.
Как сообщал портал, возможны ли переговоры и гуманитарные коридоры в новой фазе российско-украинской войны.
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