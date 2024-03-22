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Что ждет Россию за ракетный удар по Украине: реакция ЕС

Боррель заявил, что виновные в ударе по Украине понесут ответственность

сегодня, 15:52 comments1272
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Кравцев Сергей
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Как и после предыдущих ракетных атак по Украине со стороны РФ партнеры по ЕС ограничились общими заявлениями. Подобное прозвучало и от главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что виновные в сегодняшнем ударе по Украине понесут ответственность, но о конкретных шагах ЕС ничего не сказал. Как передает портал "Комментарии", свое сообщение топ-дипломат ЕС опубликовал в Twitter (X).

Что ждет Россию за ракетный удар по Украине: реакция ЕС

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Россия продолжает жестокие нападения на население Украины, нанося ночные удары с беспилотников и ракет по объектам энергетической инфраструктуры, убивая и раня десятки людей, ставя под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции", — заявил Жозеп Боррель.

В то же время Боррель подчеркнул, что все виновные в атаке по Украине будут привлечены к ответственности.

"Это нужно остановить! Все виновные будут привлечены к ответственности", — заявил он.

Отметим, в ночь на 22 марта Украина пережила очередную массированную ракетную атаку со стороны РФ. В отличие от той, что случилась днем ранее, когда целью стал Киев, теперь летело по другим городам, причем целью стали энергетические объекты. Почему всё происходит именно сейчас? Какие основные выводы можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже традиционно, как и во время предыдущих ракетных ударов по Украине, в Минобороны РФ придумали циничное оправдание масштабной атаке на объекты украинской энергетики 22 марта. Ведомство Сергея Шойгу утверждает, что это якобы был ответ на рейд российских добровольцев на территорию РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.




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