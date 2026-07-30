Дали обещание Украине: в ЕС впервые отреагировали на падение российской ракеты Х-101 в Польше

Европейский Союз отреагировал на инцидент с российской крылатой ракетой Х-101, нарушившей воздушное пространство Польши и упавшим в Люблинском воеводстве во время массированной атаки России на Украину в ночь на 30 июля. В Брюсселе назвали этот случай неприемлемым и подчеркнули, что агрессия Кремля представляет угрозу безопасности всей Европы.

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что падение российской ракеты в Польше является очередным нарушением европейского воздушного пространства со стороны России. Она выразила поддержку Польше и премьер-министру Дональду Туску, отметив, что прекратить подобные атаки можно только путем усиления помощи Украине.

"Еще одно неприемлемое нарушение нашего европейского воздушного пространства, вызванное последними ударами России по Украине, на этот раз над Польшей. Польский народ, как известно, не боится, дорогой Дональд Туск, и наши мысли с ним. Чтобы положить конец этому, мы помогаем Украине победить в этой войне всеми возможными способами. на море и в воздухе", — заявила фон дер Ляен

Президент Европейского совета Антониу Кошта также осудил действия России. По его словам, нарушение польского воздушного пространства еще раз доказывает, что российская война против Украины напрямую угрожает всей Европе.

"Минувшей ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Во время атаки было также нарушено польское воздушное пространство, что еще раз подчеркивает, что агрессия России представляет угрозу безопасности Европы в целом", — отреагировал Кошта

Антониу Кошта добавил, что Европейский Союз и дальше будет поддерживать Украину, в частности путем укрепления ее систем противовоздушной обороны, включая средства противоракетной и противодроновой защиты.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что все имеющиеся данные указывают на падение российской крылатой ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве. Такую же версию ранее озвучил и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, заявивший, что ракета РФ нарушила воздушное пространство страны-члена НАТО во время массированного российского удара.

Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на падение российской ракеты в Польше.