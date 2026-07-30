Дали обещание Украине: в ЕС впервые отреагировали на падение российской ракеты Х-101 в Польше

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Slava Kot
Европейский Союз отреагировал на инцидент с российской крылатой ракетой Х-101, нарушившей воздушное пространство Польши и упавшим в Люблинском воеводстве во время массированной атаки России на Украину в ночь на 30 июля. В Брюсселе назвали этот случай неприемлемым и подчеркнули, что агрессия Кремля представляет угрозу безопасности всей Европы.
Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что падение российской ракеты в Польше является очередным нарушением европейского воздушного пространства со стороны России. Она выразила поддержку Польше и премьер-министру Дональду Туску, отметив, что прекратить подобные атаки можно только путем усиления помощи Украине.
Президент Европейского совета Антониу Кошта также осудил действия России. По его словам, нарушение польского воздушного пространства еще раз доказывает, что российская война против Украины напрямую угрожает всей Европе.
Антониу Кошта добавил, что Европейский Союз и дальше будет поддерживать Украину, в частности путем укрепления ее систем противовоздушной обороны, включая средства противоракетной и противодроновой защиты.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что все имеющиеся данные указывают на падение российской крылатой ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве. Такую же версию ранее озвучил и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, заявивший, что ракета РФ нарушила воздушное пространство страны-члена НАТО во время массированного российского удара.