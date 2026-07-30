Дали обіцянку Україні: у ЄС вперше відреагували на падіння російської ракети Х-101 у Польщі

Європейський Союз відреагував на інцидент з російською крилатою ракетою Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві під час масованої атаки Росії на Україну в ніч проти 30 липня. У Брюсселі назвали цей випадок неприйнятним і наголосили, що агресія Кремля становить загрозу безпеці всієї Європи.

Урсула фон дер Ляєн. Фото з відкритих джерел

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що падіння російської ракети у Польщі є черговим порушенням європейського повітряного простору з боку Росії. Вона висловила підтримку Польщі та прем’єр-міністру Дональду Туску, наголосивши, що припинити подібні атаки можна лише шляхом посилення допомоги Україні.

"Ще одне неприйнятне порушення нашого європейського повітряного простору, спричинене останніми ударами Росії по Україні, цього разу над Польщею. Польський народ, як відомо, не боїться, дорогий Дональд Туск, і наші думки з ним. Щоб покласти край цьому, ми допомагаємо Україні перемогти у цій війні всіма можливими способами. І ми створюємо міцну європейську архітектуру безпеки на суші, на морі та в повітрі", — заявила фон дер Ляєн

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також засудив дії Росії. За його словами, порушення польського повітряного простору ще раз доводить, що російська війна проти України безпосередньо загрожує всій Європі.

"Минулої ночі Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під час атаки було також порушено польський повітряний простір, що ще раз підкреслює, що агресія Росії становить загрозу безпеці Європи в цілому", — відреагував Кошта

Антоніу Кошта додав, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну, зокрема шляхом зміцнення її систем протиповітряної оборони, включаючи засоби протиракетного та протидронового захисту.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що всі наявні дані вказують на падіння російської крилатої ракети Х-101 у Люблінському воєводстві. Таку ж версію раніше озвучив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який заявив, що ракета РФ порушила повітряний простір країни-члена НАТО під час масованого російського удару.

Також "Коментарі" писали про реакцію НАТО на падіння російської ракети в Польщі.