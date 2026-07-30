Дали обіцянку Україні: у ЄС вперше відреагували на падіння російської ракети Х-101 у Польщі

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Slava Kot
Європейський Союз відреагував на інцидент з російською крилатою ракетою Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві під час масованої атаки Росії на Україну в ніч проти 30 липня. У Брюсселі назвали цей випадок неприйнятним і наголосили, що агресія Кремля становить загрозу безпеці всієї Європи.
Урсула фон дер Ляєн. Фото з відкритих джерел
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що падіння російської ракети у Польщі є черговим порушенням європейського повітряного простору з боку Росії. Вона висловила підтримку Польщі та прем’єр-міністру Дональду Туску, наголосивши, що припинити подібні атаки можна лише шляхом посилення допомоги Україні.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта також засудив дії Росії. За його словами, порушення польського повітряного простору ще раз доводить, що російська війна проти України безпосередньо загрожує всій Європі.
Антоніу Кошта додав, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну, зокрема шляхом зміцнення її систем протиповітряної оборони, включаючи засоби протиракетного та протидронового захисту.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що всі наявні дані вказують на падіння російської крилатої ракети Х-101 у Люблінському воєводстві. Таку ж версію раніше озвучив і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який заявив, що ракета РФ порушила повітряний простір країни-члена НАТО під час масованого російського удару.