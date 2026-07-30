З’явилася перша реакція НАТО на падіння російської ракети в Польщі

НАТО підтвердило, що перебуває у тісному контакті з польською владою після інциденту з російською крилатою ракетою Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві під час масованої атаки РФ по Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

Речник Головного командування Об’єднаних сил НАТО в Європі Мартін О’Доннелл заявив, що Польща разом з НАТО оперативно активували сили протиповітряної оборони через заліт російської ракети.

"У відповідь на російську ракету, тип якої наразі залишається невідомим, яка порушила польський повітряний простір, а потім впала на польську територію – одну з багатьох ракет, випущених Росією в бік України протягом ночі – НАТО та Польща активували свої системи протиповітряної та наземної оборони", – сказав О’Доннелл.

За його словами, у повітря було піднято в два винищувачі НАТО (польські літаки F-16), а літак-заправник НАТО Airbus A330, польський літак раннього повітряного попередження (SAAB 340) та польський гелікоптер Мі-24.

Крім того, стало відомо, що Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич провів переговори з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі Веславом Кукулою. Під час розмови сторони обговорили дії Альянсу та Польщі після порушення повітряного простору країни, а також подальше розслідування інциденту.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі наявні дані вказують на те, що на територію країни впала саме російська крилата ракета Х-101. Такої ж позиції дотримується і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який наголосив, що ракета перетнула кордон Польщі під час масованого російського удару по Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна відреагувала на заліт російської ракети Х-101 на територію Польщі.

Також "Коментарі" писали про реакцію Макрона на заліт російської ракети до Польщі.