Денег снова не хватает: на какое решение по Украине будет вынужден пойти ЕС

Европейский Союз уже в ближайшие годы может столкнуться с необходимостью принятия нового масштабного кредита для Украины. Несмотря на недавнее финансовое соглашение на десятки миллиардов, потребности Киева продолжают расти. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Речь идет о пакете помощи в размере 90 миллиардов евро (около 105 миллиардов долларов), который должен был покрыть до двух третей финансовых потребностей Украины до конца следующего года. Однако, по данным европейских дипломатов, даже этой суммы может оказаться недостаточно.

Ожидается, что уже в 2026 году Украине понадобится минимум 19 миллиардов евро дополнительного финансирования для покрытия бюджетного дефицита. Это означает, что ЕС может снова оказаться перед необходимостью согласования нового пакета помощи уже в 2027 году.

Ситуация усугубляется изменением позиции США. После того, как администрация Дональд Трамп сократила прямую военную поддержку и переключила внимание на Ближний Восток, Украина все больше полагается на европейских партнеров.

В то же время, президент Владимир Зеленский отмечает, что роль США остается критически важной – особенно в сфере разведки и противовоздушной обороны. По его словам, в военных условиях Украине необходима максимальная международная поддержка.

В Киеве также рассчитывают, что сохранение финансовой устойчивости станет важным сигналом для России и может подтолкнуть к переговорам. Однако пока тенденции свидетельствуют об обратном: затраты растут, а потребность во внешней помощи только усиливается.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз готовится усилить санкционное давление на Россию, вводя запрет на импорт газового конденсата из крупнейших арктических проектов. Как сообщает Reuters, новые ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года.




