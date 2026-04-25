Грошей знову не вистачає: на яке рішення щодо України буде змушений піти ЄС

Європейський Союз уже найближчими роками може зіткнутися з необхідністю ухвалення нового масштабного кредиту для України. Попри нещодавню фінансову угоду на десятки мільярдів, потреби Києва продовжують зростати. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про пакет допомоги обсягом 90 мільярдів євро (близько 105 мільярдів доларів), який мав покрити до двох третин фінансових потреб України до кінця наступного року. Однак, за даними європейських дипломатів, навіть цієї суми може виявитися недостатньо.

Очікується, що вже у 2026 році Україні знадобиться щонайменше 19 мільярдів євро додаткового фінансування для покриття бюджетного дефіциту. Це означає, що ЄС може знову опинитися перед необхідністю погодження нового пакета допомоги вже у 2027 році.

Ситуація ускладнюється зміною позиції США. Після того як адміністрація Дональд Трамп скоротила пряму військову підтримку та переключила увагу на Близький Схід, Україна дедалі більше покладається на європейських партнерів.

Водночас президент Володимир Зеленський наголошує, що роль США залишається критично важливою – особливо у сфері розвідки та протиповітряної оборони. За його словами, у воєнних умовах Україні потрібна максимальна міжнародна підтримка.

У Києві також розраховують, що збереження фінансової стійкості стане важливим сигналом для Росії і може підштовхнути її до переговорів. Однак поки що тенденції свідчать про протилежне: витрати зростають, а потреба у зовнішній допомозі лише посилюється.

