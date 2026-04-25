ЄС закриває останню лазівку: що потрапило під санкції проти РФ

Європейський Союз готується посилити санкційний тиск на Росію, запроваджуючи заборону на імпорт газового конденсату з найбільших арктичних проектів. Як повідомляє Reuters, нові обмеження почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Санкції проти Росії.

Під санкції потрапить продукція підприємств, включаючи Ямал ЗПГ та "Арктик ЗПГ-2". Газовий конденсат — це побічний продукт виробництва зрідженого природного газу, який активно використовується в нафтохімії та для виготовлення моторного палива.

Досі цей ресурс залишався поза санкційним тиском. У Брюсселі пояснювали це необхідністю зберігати стабільні постачання ЗПГ. Однак тепер ЄС фактично закриває одну з останніх лазівок в обмеженнях проти російської енергетики.

Експорт газового конденсату з Росії до Європи залишався значним. Тільки через арктичний проект "Ямал СПГ" у 2024 році в Роттердам було поставлено понад 1,1 млн. тонн сировини, а у 2025 році обсяги зросли до 1,2 млн. тонн. Таким чином, нова заборона може суттєво вдарити за доходами російського паливно-енергетичного сектора.

Раніше Євросоюз уже запровадив ембарго на імпорт російської нафти та вугілля, а також встановив цінові обмеження на нафтові постачання. Ці заходи значно скоротили залежність Європи від російських енергоресурсів, яка ще 2021 року сягала 43% палива та близько чверті нафти.

Нинішній крок свідчить про наміри ЄС довести санкційну політику до логічного завершення, мінімізувавши будь-які енергетичні зв'язки з Росією.

