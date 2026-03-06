"Деньги военной мафии": Будапешт выставил Украине жесткое обвинение

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт требует от Украины срочных объяснений по масштабным перевозкам наличных и золотых через венгерскую территорию. По словам дипломата, венгерские власти подозревают возможные незаконные операции и не исключают версию о "деньгах украинской военной мафии".

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Как сообщил Сийярто, расследование уже проводит Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии. Основанием стали данные о больших объемах наличных, которые в последние месяцы якобы перевозили через страну.

По его словам, только с начала года через Венгрию было транспортировано около 900 миллионов долларов, еще 420 миллионов евро наличными, а также около 146 килограммов золотых слитков.

"Это огромные суммы. Если речь идет об обычных банковских операциях, возникает логичный вопрос – почему средства не переводят между банками электронно, а перевозят наличными, еще через территорию Венгрии", — заявил глава МИД.

Дополнительные подозрения, по словам Сийярто, вызывает то, что перевозку якобы сопровождают лица, которые могут иметь связи с украинскими спецслужбами.

В этой связи венгерская сторона требует от Киева ответа на несколько ключевых вопросов: кому принадлежат эти средства, для чего они перевозятся и остаются ли часть денег на территории Венгрии.

"Возникает закономерный вопрос – речь не идет ли о деньгах украинской военной мафии", — заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что венгерское правительство ожидает немедленных пояснений от украинской стороны. До получения официального ответа, по его словам, венгерские правоохранительные органы продолжат тщательное расследование возможных финансовых нарушений.

Читайте на портале "Комментарии" — громкий международный скандал разгорается между Украиной и Венгрией. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в Будапеште венгерские власти фактически захватили в заложники семерых граждан Украины – сотрудников государственного "Сбербанка", перевозивших большую сумму средств и ценностей.



