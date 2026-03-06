“Гроші військової мафії”: Будапешт виставив Україні жорстке звинувачення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт вимагає від України термінових пояснень щодо масштабних перевезень готівки та золота через угорську територію. За словами дипломата, угорська влада підозрює можливі незаконні операції та не виключає версію про "гроші української військової мафії".

Петер Сійярто. Фото: із відкритих джерел

Як повідомив Сійярто, розслідування вже проводить Національна податкова та митна служба Угорщини. Підставою стали дані про великі обсяги готівки, які протягом останніх місяців нібито перевозили через країну.

За його словами, лише з початку року через Угорщину було транспортовано близько 900 мільйонів доларів, ще 420 мільйонів євро готівкою, а також приблизно 146 кілограмів золотих злитків.

"Це величезні суми. Якщо йдеться про звичайні банківські операції, виникає логічне питання – чому кошти не переводять між банками електронно, а перевозять готівкою, ще й через територію Угорщини", — заявив глава МЗС.

Додаткові підозри, за словами Сійярто, викликає те, що перевезення нібито супроводжують особи, які можуть мати зв’язки з українськими спецслужбами.

У зв’язку з цим угорська сторона вимагає від Києва відповіді на кілька ключових запитань: кому належать ці кошти, для чого вони перевозяться та чи залишаються частина грошей на території Угорщини.

"Постає закономірне питання – чи не йдеться тут про гроші української військової мафії", — заявив Сійярто.

Він підкреслив, що угорський уряд очікує негайних пояснень від української сторони. До отримання офіційної відповіді, за його словами, угорські правоохоронні органи продовжать ретельне розслідування можливих фінансових порушень.

