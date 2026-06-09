Депутаты снизили себе зарплату почти вдвое в соседней с Украиной стране

Парламент Венгрии принял решение, снижающее зарплаты депутатам. Политики снизили свои зарплаты почти вдвое, поддержав соответствующий законопроект единогласно. За документ проголосовали 189 депутатов, без голоса "против" или "воздержался".

Депутаты Венгрии снизили себе зарплату. Фото: Index

Как пишут венгерские СМИ, решение об уменьшении зарплаты касается как базовых выплат парламентариев, так и государственного финансирования политических фракций. Инициатором законопроекта выступила правящая партия "Тиса", которую возглавляет премьер-министр Петер Мадяр. Документ был внесен в парламент в конце мая.

После изменений система оплаты труда депутатов претерпевает существенный пересмотр. Если раньше их доходы примерно в три раза превышали среднюю зарплату по стране, то теперь этот показатель снизится в 1,8 раза. В денежном эквиваленте это означает уменьшение с 2,18 млн. форинтов (приблизительно 5300 долларов) до 1,3 млн. форинтов (около 3200 долларов) до налогообложения.

Премьер Мадяр ранее заявлял о намерении снизить государственные расходы на политические партии и ограничить практики, которые в обществе воспринимаются как чрезмерные привилегии.

Для сравнения, в Украине базовый оклад народных депутатов составляет около 33 тысячи гривен, однако с надбавками месячная зарплата может достигать 60-70 тысяч гривен после налогообложения. Это около 1500 долларов и в два раза выше средней зарплаты в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин дал прогноз, когда в Украине вырастут зарплаты до 4-4 тысяч гривен.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия сняла блокаду миллиардов для Украины.