Депутати знизили собі зарплату майже вдвічі в сусідній з Україною країні

Парламент Угорщини ухвалив рішення, яке знижує зарплати депутатам. Політики знизили власні зарплати майже вдвічі, підтримавши відповідний законопроєкт одноголосно. За документ проголосували 189 депутатів, без жодного голосу "проти" чи "утримався".

Депутати Угорщини знизили собі зарплати. Фото: Index

Як пишуть угорські ЗМІ, рішення про зменшення зарплати стосується як базових виплат парламентарів, так і державного фінансування політичних фракцій. Ініціатором законопроєкту виступила правляча партія "Тиса", яку очолює прем’єр-міністр Петер Мадяр. Документ було внесено до парламенту наприкінці травня.

Після змін система оплати праці депутатів зазнає суттєвого перегляду. Якщо раніше їхні доходи приблизно утричі перевищували середню зарплату по країні, то тепер цей показник знизиться на 1,8 рази. У грошовому еквіваленті це означає зменшення з 2,18 млн форинтів (приблизно 5300 доларів) до 1,3 млн форинтів (близько 3200 доларів) до оподаткування.

Прем’єр Мадяр раніше заявляв про намір зменшити державні видатки на політичні партії та обмежити практики, які в суспільстві сприймаються як надмірні привілеї.

Для порівняння, в Україні базовий оклад народних депутатів становить близько 33 тисяч гривень, однак з надбавками місячна зарплата може сягати 60-70 тисяч гривень після оподаткування. Це близько 1500 доларів і в двічі вище за середню зарплату в країні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кабмін дав прогноз, коли в Україні зростуть зарплати до 44 тисяч гривень.

Також "Коментарі" писали, що Угорщина зняла блокаду мільярдів для України.