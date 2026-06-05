Угорщина зняла блокаду мільярдів для України, але є нюанс

Після тривалого протистояння всередині Європейського Союзу Угорщина погодилася розблокувати виділення Україні 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру. Це рішення може стати одним із найважливіших фінансових кроків ЄС на підтримку української оборони за останні роки.

Угорщина. Фото: з відкритих джерел

За інформацією європейських дипломатичних джерел, принципову домовленість уже погоджено на рівні послів держав-членів. Таким чином було усунуто останню перешкоду, яка протягом двох років блокувала виділення коштів для компенсації військової допомоги Україні.

Хоча остаточне рішення щодо конкретного використання фінансування ще не ухвалене, серед пріоритетів називають зміцнення системи протиповітряної оборони. На тлі регулярних російських атак на українські міста питання захисту неба залишається одним із найгостріших для Києва.

Українська влада вже звернулася до партнерів із закликом використати частину розблокованих ресурсів для закупівлі додаткових американських комплексів Patriot та ракет до них. У Міністерстві закордонних справ наголошують, що механізми НАТО та ЄС дозволяють реалізувати такі закупівлі максимально оперативно.

Втім, говорити про остаточне вирішення питання ще зарано. Попереду підготовка відповідного законодавчого механізму Європейською службою зовнішніх зв'язків та його затвердження всіма державами-членами ЄС.

Політичне значення цього кроку виходить далеко за межі фінансів. Рішення Угорщини свідчить про те, що навіть найбільш скептично налаштовані щодо військової підтримки України країни змушені враховувати нові безпекові реалії Європи. А для Києва це шанс отримати додаткові ресурси саме в той момент, коли російські удари по цивільній інфраструктурі стають дедалі масштабнішими.

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