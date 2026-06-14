"До последнего украинского солдата": Фицо сделал скандальное заявление о войне в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой политики Европейского Союза по войне в Украине. По его словам, Брюссель готов поддерживать конфликт "до последнего украинского солдата и последнего евро".

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение. В нем словацкий премьер рассказал, что обсуждал с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту ЕС.

По его словам, дискуссия показала, что ключевые экономические проблемы ЕС остаются без внимания повестки дня в Евросоюзе.

"Я снова выразил разочарование в связи с тем, что выводы (саммита) носят общий характер, что мы не можем сдвинуться с места в вопросах конкурентоспособности Европейского союза, которая снижается, и чрезвычайно высоких цен на энергию. Зато в том, что касается Украины, все ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войну", — сказал Фицо.

Отдельно Фицо сообщил о намерении поднять на предстоящем саммите тему компенсаций для Словакии за военную помощь, которая ранее была передана Украине предыдущим правительством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул Украине ограниченное время для решения вопроса УПА. Варшава ожидает от Киева окончательного решения в ближайшие дни, а не недели.

Также "Комментарии" писали о том, как Роберт Фицо истерически отреагировал на школьника, не пожавшего руку президенту Словакии из-за Украины. По словам Фицо, в этой ситуации "кому-то здесь нужно три оплеухи".