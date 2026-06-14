"До останнього українського солдата": Фіцо зробив скандальну заяву про війну в Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з різкою критикою політики Європейського Союзу щодо війни в Україні. За його словамми, Брюссель готовий підтримувати конфлікт "до останнього українського солдата та останнього євро".

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Роберт Фіцо на своїй сторінці у Facebook опублікував у відеозвернення. У ньому словацький прем’єр розповів, що обговорював з головою Європейської ради Антоніу Коштою підготовку до майбутнього саміту ЄС.

За його словами, дискусія показала, що ключові економічні проблеми ЄС залишаються поза увагою порядку денного у Євросоюзі.

"Я знову висловив розчарування у зв'язку з тим, що висновки (саміту) мають загальний характер, що ми не можемо зрушити з місця в питаннях конкурентоспроможності Європейського союзу, що знижується, і надзвичайно високих цін на енергію. Зате в тому, що стосується України, все ясно: до останнього українського солдата, до останнього євро необхідно вести війну", — сказав Фіцо.

Окремо Фіцо повідомив про намір порушити на майбутньому саміті тему компенсацій для Словаччини за військову допомогу, яка раніше була передана Україні попереднім урядом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Польщі Кароль Навроцький висунув Україні обмежений час для вирішення питання щодо УПА. Варшава очікує від Києва остаточного рішення в найбличі дні, а не тижні.

Також "Коментарі" писали про те, як Роберт Фіцо істерично відреагував на школяра, який не потиснув руку президенту Словаччини через Україну. За словами Фіцо, у цій ситуації "комусь тут потрібно три ляпаси".