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Навроцький висунув ультиматум Зеленському: у Польщі встановили дедлайн для Києва

Польща встановила обмежений термін прийняття рішення для України у питанні УПА

14 червня 2026, 15:55
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Slava Kot

Президент Польщі Кароль Навроцький висунув Україні обмежений час для вирішення питання щодо УПА. Як пише польське видання Rzeczpospolita, це може вплинути на рішення Варшави щодо найвищої державної нагороди Ордену Білого Орла, яка була призначена Володимиру Зеленському.

Навроцький висунув ультиматум Зеленському: у Польщі встановили дедлайн для Києва

Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Після того, як президент України підписав указ, який передбачає надання Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесної назви "імені Героїв УПА", у Польщі виник скандал та критичні заяви в бік Києва. Зокрема Кароль Навроцький заявив про можливість забрати у Зеленського Орден Білого Орла, яким український лідер був нагороджений в часи Анджея Дуди.

Тепер польські ЗМІ пишуть, що Варшава встановила дедлайн для Києва, щоб українська влада змінила своє рішення.

"Час, наданий українській стороні, за нашими джерелами, не нескінченний. Йдеться більше про дні, ніж про тижні", — йдеться у публікації Rzeczpospolita.

Водночас у польських урядових колах підкреслюють, що нинішня пауза може стати шансом для перегляду позицій і пошуку компромісу. За даними джерел, Варшава залишає можливість для відмови від жорстких рішень у разі зміни підходу Києва до спірних історичних питань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в МЗС України поставили Польщі одне питання через скандал з УПА.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі різко змінилося ставлення до українців після рішення Зеленського щодо назви українського підрозділу в честь УПА. За польскими опитуваннями, понад 51% поляків заявили про погіршення ставлення до України.



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Джерело: https://www.rp.pl/polityka/art44617501-nawrocki-dal-zelenskiemu-czas-ws-orderu-orla-bialego-decyzja-to-kwestia-dni
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