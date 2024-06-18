Договорились ли лидеры ЕС о руководящих должностях: Politico узнало настораживающие детали

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Кравцев Сергей
Лидеры Европейского Союза на встрече в понедельник вечером так и не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в Евросоюзе, в частности о втором сроке президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Politico", со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Как сообщили изданию три дипломата ЕС, лидеры Евросоюза в понедельник вечером не поддержали Урсулу фон дер Ляйен на следующий срок на посту президента Европейской комиссии, несмотря на заверения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, что они приближаются к договоренности.
Европейский дипломат на условиях анонимности рассказал, что, хотя участники переговоров согласовали три фамилии, лидеры продолжат обсуждение позже, вероятно, на следующей встрече 27-28 июня.
Издание пишет, что после европейских выборов быстро сформировался консенсус относительно избрания немки фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Европейской комиссии, португальца Антониу Косты – на должность председателя Европейского совета, Роберты Метсолы (Мальта) – на должность председателя Европейского парламента и Кайи Каллас (Эстония) – на должность главы внешнеполитического ведомства.
В последние недели ряд европейских лидеров подчеркивали необходимость преемственности, учитывая войну России в Украине и потенциальное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа.
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