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Договорились ли лидеры ЕС о руководящих должностях: Politico узнало настораживающие детали

Консультации о том, кого назначить на руководящие должности в ЕС все еще продолжаются

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидеры Европейского Союза на встрече в понедельник вечером так и не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в Евросоюзе, в частности о втором сроке президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Politico", со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

Договорились ли лидеры ЕС о руководящих должностях: Politico узнало настораживающие детали

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Как сообщили изданию три дипломата ЕС, лидеры Евросоюза в понедельник вечером не поддержали Урсулу фон дер Ляйен на следующий срок на посту президента Европейской комиссии, несмотря на заверения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, что они приближаются к договоренности.

"Большие надежды на соглашение по высшим должностям развеялись, когда главы государств и правительств поспорили относительно кадровых назначений", — пишет издание.

"Сегодня нет никакой договоренности", — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель журналистам поздно вечером в понедельник после ужина лидеров.

Европейский дипломат на условиях анонимности рассказал, что, хотя участники переговоров согласовали три фамилии, лидеры продолжат обсуждение позже, вероятно, на следующей встрече 27-28 июня.

Издание пишет, что после европейских выборов быстро сформировался консенсус относительно избрания немки фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Европейской комиссии, португальца Антониу Косты – на должность председателя Европейского совета, Роберты Метсолы (Мальта) – на должность председателя Европейского парламента и Кайи Каллас (Эстония) – на должность главы внешнеполитического ведомства.

В последние недели ряд европейских лидеров подчеркивали необходимость преемственности, учитывая войну России в Украине и потенциальное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа.

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Источник: https://www.politico.eu/article/leaders-fail-to-agree-on-von-der-leyens-second-term/
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