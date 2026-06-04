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Дорога Украины в ЕС открыта: когда начнутся переговоры

Politico пишет о том, что именно Венгрия открыла Украине дорогу в ЕС

4 июня 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

Будапешт заключил с Киевом историческое соглашение, которое снимает все преграды для старта долгожданных для украинцев переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в ближайшие даты.

Дорога Украины в ЕС открыта: когда начнутся переговоры

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Как пишет Politico, достигнуть феноменального решения удалось на фоне того, что правительства стран ЕС официально продвинули заявки Украины на членство. Встреча послов в Брюсселе положила начало процессу открытия первого переговорного блока в рамках переговоров о вступлении.

Представитель кипрского председательства в Совете Евросоюза назвал этот шаг "важной вехой" на пути к "европейской интеграции". Представитель заявил, что это демонстрирует приверженность блока расширению, что "посылает сильный сигнал единства и решимости".

Министр иностранных дел Ирландии Хелен МакЭнти приветствовала решение послов продвинуться в переговорах о вступлении в ЕС, назвав этот шаг "исторической вехой". 

МакЭнти заявила, что Украина продемонстрировала приверженность демократии, верховенству права и реформам "в чрезвычайных обстоятельствах".

В материале говорится, что общая позиция ЕС по кластеру, скорее всего, будет официально утверждена на следующей неделе, что откроет путь для межправительственных конференций с Украиной 15 июня в Люксембурге, где переговоры о вступлении могут официально перейти к следующему этапу.

Для открытия кластеров требуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС, добавило издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский категорически отверг предложение Берлина о предоставлении Украине статуса "ассоциированного" члена Европейского Союза без права голоса.




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Источник: https://www.politico.eu/article/hungary-peter-magyar-minority-rights-deal-ukraine-breakthrough-eu-entry-talks/
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