"Урезанное" членство Украины в ЕС: что Зеленский ответил Мерцу

Глава украинского государства Владимир Зеленский категорически отверг предложение Берлина о предоставлении Украине статуса "ассоциированного" члена Европейского Союза без права голоса. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В материале отмечается, что в письме руководству ЕС Зеленский назвал "несправедливым" предложение участия Украины в Евросоюзе без права голоса. Таким образом, президент ответил на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца относительно возможного промежуточного формата интеграции Украины в ЕС.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса", – подчеркнул украинский лидер.

Письмо было адресовано председателю Европейского совета Антониу Кошти, президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, ныне председательствующему в Совете ЕС.

Владимир Зеленский также отметил, что после смены власти в Венгрии появилось больше возможностей для продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Пора двигаться вперед в вопросе членства Украины полноценным и содержательным образом", — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил европейских партнеров за поддержку во время войны и подчеркнул, что Украина фактически защищает всю Европу от российской агрессии.

"Мы защищаем Европу — полностью, а не частично, и не полумерами, — подчеркнул Зеленский. — Украина заслуживает справедливого отношения и равных прав в Европе".

