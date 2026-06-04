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Дорога України до ЄС відкрита: коли розпочнуться переговори

Politico пише про те, що саме Угорщина відкрила Україні дорогу до ЄС

4 червня 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

Будапешт уклав із Києвом історичну угоду, яка знімає всі перепони для старту довгоочікуваних для українців переговорів про вступ України до Євросоюзу вже у найближчі дати.

Дорога України до ЄС відкрита: коли розпочнуться переговори

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Як пише Politico, досягти феноменального рішення вдалося на тлі того, що уряди країн ЄС офіційно подали заявки України на членство. Зустріч послів у Брюсселі започаткувала процес відкриття першого переговорного блоку в рамках переговорів про вступ.

Представник кіпрського головування у Раді Євросоюзу назвав цей крок "важливою віхою" на шляху до "європейської інтеграції". Представник заявив, що це демонструє прихильність блоку до розширення, що "надсилає сильний сигнал єдності та рішучості".

Міністр закордонних справ Ірландії Хелен МакЕнті привітала рішення послів просунутися у переговорах про вступ до ЄС, назвавши цей крок "історичною віхою".

МакЕнті заявила, що Україна продемонструвала відданість демократії, верховенству права та реформам "у надзвичайних обставинах".

У матеріалі йдеться, що спільну позицію ЄС щодо кластера, швидше за все, буде офіційно затверджено наступного тижня, що відкриє шлях для міжурядових конференцій з Україною 15 червня у Люксембурзі, де переговори про вступ можуть офіційно перейти до наступного етапу.

Для відкриття кластерів потрібне одноголосне схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, додало видання.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/hungary-peter-magyar-minority-rights-deal-ukraine-breakthrough-eu-entry-talks/
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