Министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Франции Себастьен Лекорню подписали соглашение о создании "коалиции возможностей" для развития противовоздушной обороны Украины.

Союзники усилят ПВО Украины. Фото из открытых источников

Как сообщает издание DPA, подписание соглашения об усилении украинской противовоздушной обороны состоялось 14 февраля во время встречи в Брюсселе министров обороны стран НАТО.

Соглашение, подписанное министрами обороны Германии и Франции, направлено на обеспечение действенной поддержки Украины в области наземной противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе.

По словам французского министра обороны, укрепление потенциала украинской ПВО имеет важное значение для защиты гражданского населения Украины и дальнейшего развития войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну из украинских территорий, которые контролирует армия РФ. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.

