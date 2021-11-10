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Эксперт: прямо сейчас Европе и НАТО придется решать одновременно две проблемы

Беженцы с Ближнего Востока - продуманная провокация Лукашенко и Путина

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обозвал страны ЕС "мерзавцами" и обвинил во введении санкций против белорусов. Также Лукашенко заявил, что именно Запад виноват в миграционном кризисе, который возник на белорусско-польской границе. Как передает издание "Комментарии", об этом Лукашенко заявил в интервью российскому журналу Национальная оборона, пишет Белта.

Эксперт: прямо сейчас Европе и НАТО придется решать одновременно две проблемы

Лукашенко и Путин. Фото: Россия 24

Комментируя информацию, украинский политолог Алексей Голобуцкий отметил у себя в Facebook, приблизительно такие же заявления делает и Кремль – только добавляет, что это собственная вина ЕС из-за действий на Ближнем Востоке. Как ни странно, но в унисон с Кремлем заговорил сегодня и Ватикан – также "несчастные люди" и собственная вина ЕС.

"Это, конечно, лицемерная спекуляция, но основанная на реальной ошибке. Ведь Европе стоило качественнее и в дальнейшей перспективе, чем несколько лет, оценивать опасности и последствия потока мигрантов, когда их принимали, устанавливали квоты, делилась ответственность на всех членов ЕС. А теперь весь проблемный и вечно воюющий Ближний Восток, и часть Африки привыкли, что это их реальная возможность и практически гарантированное право убегать от проблем в страны Европы. Ибо их там всегда принимали и принимают, и совершенно неплохо содержат", – отметил политолог.

Он подчеркивает, прямо сейчас Европе и НАТО придется решать одновременно две проблемы: продуманную провокацию Путина с Лукашенко как инструментом – и беженцев с Ближнего Востока и в целом с ситуацией там. Откладывать больше не получится. Учитывая, что у каждой проблемы ноги растут из Кремля – ожидаем введения более жестких санкций в ближайшее время.

Читайте на портале "Комментарии" — Лукашенко пожаловался Путину на Польшу.



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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4705681172828416
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