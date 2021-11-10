Эксперт рассказал, как Европа ускоряет интеграцию Беларуси в путинскую Россию

Миграционный кризис, который сегодня есть в Европе, создан их же руками. Вчера поляки заявили, что из-за мигрантов на границе Польши и Беларуси они рассматривают возможность полностью закрыть этот участок. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "4 канала" заявил политический эксперт Валерий Клочок.

Лукашенко и Путин. Фото: kommersant.ru

"Я сомневаюсь, что Польша самостоятельно принимает подобные решения. На фоне непростых отношений с ЕС, перед угрозой потери лояльности и помощи Евросоюза, я их прекрасно понимаю. Но, что будет делать Европа дальше? Из-за своей недальновидности и жадности к ресурсам и деньгам ЕС теряет благосклонность, даже больше – наживает себе врагов. Такой стала для нее и Беларусь в лице последнего диктатора Лукашенко, как весной его назвал госсекретарь США Энтони Блинкен. Хотя его так называли и раньше. Американцам этот миграционный кризис Европы до одного места. У них свой есть. Лукашенко действительно не подарок. Но в Европе должны понимать, что "Может быть, вон (Лукашенко) и сукин сын, но это наш сукин сын!", – отметил Клочок.

Эксперт отмечает, вводя санкции против Беларуси, подыгрывая Путину в организации массовых акций протеса в Беларуси после президентских выборов в 2019 году Европа лишь ускорила интеграцию Беларуси в путинскую Россию. И сегодня точка невозврата пройдена.

"Простого пути сближения с Беларусью, замирения Лукашенко и возобновления дружеских отношений с Беларусью у Европейского Союза не будет. Любое противодействие со стороны ЕС будет только усугублять кризис. Простого решения выхода из кризиса не будет. Будет очень болезненно", – резюмировал Валерий Клочок.

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