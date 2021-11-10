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Власти Польши считают, что мигранты могут пойти через Украину

Большое количество мигрантов, которые хотели попасть через Беларусь в ЕС, находятся близ границы с Польшей

сегодня, 10:17
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты могут предпринять попытку пройти через территорию Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет пресс-служба Моравецкого в Twitter.

Власти Польши считают, что мигранты могут пойти через Украину

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

По словам Моравецкого, из-за плотности границы Польши и Беларуси мигранты, которые сегодня пытаются всеми путями попасть в Польшу, могут попробовать попасть в Украину, а уже потом в Польшу и другие страны Европейского Союза. На такой шаг мигранты могут пойти из-за невозможности попасть напрямую в Польшу из Беларуси.

Премьер подчеркнул, правительство делает все возможное, чтобы плотность границы была максимальной и люди не смогли в антизаконный способ ее пересечь.

Отметим, ранее Матеуш Моравецкий открыто заявил, что за миграционным кризисом стоит президент России Владимир Путин, который руками самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пытается устраивать провокации на границе Польши и Беларуси. Россия использует мигрантов, чтобы дестабилизировать обстановку не только в Польше, но и в других странах ЕС.

Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на заграждения две группы мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси. Часть людей польским пограничникам удалось остановить и возвратить обратно на линию разграничения.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Лукашенко в разговоре с Путиным пожаловался на польские власти, которые действуют очень жестко с мирными людьми на границе. Также Лукашенко выразил беспокойство концентрацией войск Польши на белорусско-польской границе.


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Источник: https://twitter.com/PremierRP/status/1458160727013920772
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