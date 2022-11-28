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Из-за действий Путина в Европе могут погибнуть более 150 тысяч человек

Из-за увеличения цены на энергоресурсы в Европе могут погибнуть от 79 тыс. до 185 тыс. жителей.

сегодня, 19:07
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Автор:

Slava Kot

В новом анализе от издания The Economist утверждают, что действия президента России могут привести к тяжелым последствиям зимой и не только в Украине. Из-за увеличения цены на энергоносители в Европе могут погибнуть более 150 тыс. человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.

Из-за действий Путина в Европе могут погибнуть более 150 тысяч человек

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

До войны Российская Федерация была крупнейшим энергопартнером в Европе и снабжала около 40-50% энергоресурсов. Из-за нападения на Украину ЕС принял решение о санкциях, а Путин в свою очередь шантажировал Европу прекращением поставок газа. Как следствие, цены в ЕС на энергоресурсы выросли в среднем на 144%.

The Economist провели глубокий анализ, в котором проанализировали смертность людей в странах ЕС от роста цен на энергоресурсы. Результаты оказались достаточно тревожными.

С сохранением нынешних цен на энергоресурсы и средних температур для зимы в Европе дополнительно погибнет 147 тыс. человек. При теплых температурах эта цифра составит 79 тыс. человек, тогда как суровая зима может унести жизни 185 тыс. человек. Модель показала, что в сложившейся ситуации повышение цен на электроэнергию на 10% связано с увеличением смертности на 0,6%.

Эти цифры составляют больший показатель, чем количество убитых россиян с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 28 ноября Россия лишилась более 87 тыс. военных.

Считается, что больше всего пострадает от "энергетического оружия" Путина Италия. В этой стране большое количество старшего населения и высокие цены на энергоресурсы. Эстония и Финляндия также находятся в плохой ситуации. Наиболее защищенными от роста цен оказались Великобритания и Франция.

Из-за действий Путина в Европе могут погибнуть более 150 тысяч человек - фото 2

График. Цена потребительской электроэнергии. The Economist

Несмотря на ужасные прогнозы для стран Европы, издание The Economist отмечает, что больше всего смертей зимой, вероятно, будет в Украине. Россия продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру ракетными ударами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США решили отменить санкции по увеличению поставок нефти.

Также "Комментарии" писали о том, когда может быть создан трибунал для Путина.



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Источник: https://www.economist.com/interactive/graphic-detail/2022/11/26/high-fuel-prices-could-kill-more-europeans-than-fighting-in-ukraine-has
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