Из-за действий Путина в Европе могут погибнуть более 150 тысяч человек

В новом анализе от издания The Economist утверждают, что действия президента России могут привести к тяжелым последствиям зимой и не только в Украине. Из-за увеличения цены на энергоносители в Европе могут погибнуть более 150 тыс. человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

До войны Российская Федерация была крупнейшим энергопартнером в Европе и снабжала около 40-50% энергоресурсов. Из-за нападения на Украину ЕС принял решение о санкциях, а Путин в свою очередь шантажировал Европу прекращением поставок газа. Как следствие, цены в ЕС на энергоресурсы выросли в среднем на 144%.

The Economist провели глубокий анализ, в котором проанализировали смертность людей в странах ЕС от роста цен на энергоресурсы. Результаты оказались достаточно тревожными.

С сохранением нынешних цен на энергоресурсы и средних температур для зимы в Европе дополнительно погибнет 147 тыс. человек. При теплых температурах эта цифра составит 79 тыс. человек, тогда как суровая зима может унести жизни 185 тыс. человек. Модель показала, что в сложившейся ситуации повышение цен на электроэнергию на 10% связано с увеличением смертности на 0,6%.

Эти цифры составляют больший показатель, чем количество убитых россиян с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 28 ноября Россия лишилась более 87 тыс. военных.

Считается, что больше всего пострадает от "энергетического оружия" Путина Италия. В этой стране большое количество старшего населения и высокие цены на энергоресурсы. Эстония и Финляндия также находятся в плохой ситуации. Наиболее защищенными от роста цен оказались Великобритания и Франция.

График. Цена потребительской электроэнергии. The Economist

Несмотря на ужасные прогнозы для стран Европы, издание The Economist отмечает, что больше всего смертей зимой, вероятно, будет в Украине. Россия продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру ракетными ударами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США решили отменить санкции по увеличению поставок нефти.

Также "Комментарии" писали о том, когда может быть создан трибунал для Путина.

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