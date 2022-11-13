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Эрдоган отреагировал на взрыв в Стамбуле и рассказал о новых подробностях

Взрыв в центре Стамбула произошел сегодня, 13 ноября

13 ноября 2022, 19:40 comments4270
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Автор:

Лиля Воробьева

Взрыв в центре Стамбула, который произошел 13 ноября, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, может быть террористическим актом. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters .

Эрдоган отреагировал на взрыв в Стамбуле и рассказал о новых подробностях

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

"Было бы неправильно говорить, что это определенно теракт, но первоначальные события и первоначальная информация от моего губернатора говорят о том, что это пахнет терроризмом", — заявил Эрдоган.

Кроме того, президент заверил, что все виновные будут наказаны "по заслугам".

"Попытки победить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма сегодня терпят неудачу, как это было вчера, и как они терпят неудачу завтра", — сказал президент.

На трагедию, произошедшую в Турции, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, выразивший соболезнование турецкому народу.

"С глубокой грустью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа — наша боль", — говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Стамбуле произошел масштабный взрыв на улице . 13 ноября на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. В результате многие получили ранения, есть также погибшие. Стало известно, что на место трагедии после взрыва были отправлены десятки карет скорой помощи, а правоохранители оцепили район. Между тем, в сети появился вероятный момент взрыва в центре Стамбула. А представители местных властей уже выступили с официальным заявлением по поводу погибших.



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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/central-istanbul-blast-leaves-multiple-wounded-media-video-2022-11-13/
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