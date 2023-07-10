logo

BTC/USD

30275.80

ETH/USD

1866.85

LTC/USD

94.95

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Эрдоган шантажирует Европу и требует вступления Турции в ЕС: есть ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган шантажирует Европу и требует вступления Турции в ЕС: есть ответ

Реджеп Эрдоган решил прибегнуть к шантажу и требует вступления Турции в ЕС в обмен на расширение НАТО.

сегодня, 17:17
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна ждет более 50 лет вступления в ЕС. По словам Эрдогана, пока Турция не попадет в Европейский Союз, Анкара не одобрит присоединение Швеции к НАТО. На такие заявления отреагировали в Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Эрдоган шантажирует Европу и требует вступления Турции в ЕС: есть ответ

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Перед визитом Эрдогана в Литву, где пройдет саммит НАТО, турецкий президент поставил неожиданное требование к Европе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Сначала придите и откройте путь для Турции в Европейский Союз, а затем мы откроем путь для Швеции, как мы сделали для Финляндии", — заявил Реджеп Эрдоган.

На такие заявления отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц, который подчеркнул, что это не связанный вопрос.

"Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО. Другой вопрос не связан с ним, и потому я не думаю, что его следует рассматривать как связанную проблему", — сказал Шольц.

Напомним, что после полномасштабного вторжения ранее нейтральные страны Швеция и Финляндия объявили о присоединении к НАТО. Вступление Финляндии было одобрено всеми членами Альянса, однако у Швеции возникли проблемы. Турция и Венгрия не ратифицируют соответствующие документы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможное вступление Украины в НАТО. Песков пригрозил "твердой реакцией" России.

Также "Комментарии" сообщали, что стали известны две страны, блокирующие вступление Украины в НАТО. Несмотря на это, большинство стран военного альянса поддерживают Украину. Кроме того, Зеленский рассказал, при каких условиях поедет на саммит НАТО в Вильнюсе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/10/russia-ukraine-war-live-biden-and-sunak-set-to-discuss-ukraines-nato-bid-kyiv-claims-advance-in-bakhmut#top-of-blog
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!