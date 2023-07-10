Эрдоган шантажирует Европу и требует вступления Турции в ЕС: есть ответ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна ждет более 50 лет вступления в ЕС. По словам Эрдогана, пока Турция не попадет в Европейский Союз, Анкара не одобрит присоединение Швеции к НАТО. На такие заявления отреагировали в Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Перед визитом Эрдогана в Литву, где пройдет саммит НАТО, турецкий президент поставил неожиданное требование к Европе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сначала придите и откройте путь для Турции в Европейский Союз, а затем мы откроем путь для Швеции, как мы сделали для Финляндии", — заявил Реджеп Эрдоган.

На такие заявления отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц, который подчеркнул, что это не связанный вопрос.

"Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО. Другой вопрос не связан с ним, и потому я не думаю, что его следует рассматривать как связанную проблему", — сказал Шольц.

Напомним, что после полномасштабного вторжения ранее нейтральные страны Швеция и Финляндия объявили о присоединении к НАТО. Вступление Финляндии было одобрено всеми членами Альянса, однако у Швеции возникли проблемы. Турция и Венгрия не ратифицируют соответствующие документы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможное вступление Украины в НАТО. Песков пригрозил "твердой реакцией" России.

Также "Комментарии" сообщали, что стали известны две страны, блокирующие вступление Украины в НАТО. Несмотря на это, большинство стран военного альянса поддерживают Украину. Кроме того, Зеленский рассказал, при каких условиях поедет на саммит НАТО в Вильнюсе.