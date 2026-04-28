Главная Новости Мир ЕС ЕС бьет по нефтяному тылу Кремля: с каким призывом к Азии обратился Брюссель
ЕС бьет по нефтяному тылу Кремля: с каким призывом к Азии обратился Брюссель

Каллас предупреждает: каждый баррель из РФ – это топливо для войны, а кризис в Ормузском проливе только усугубляет риски

28 апреля 2026, 14:05
Кравцев Сергей

Глава внешней политики Европейского Союза Кайя Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии срочно искать альтернативы российской нефти на фоне обострения энергетического кризиса. Причиной дефицита горючего стала эскалация на Ближнем Востоке, оказавшая существенное влияние на глобальные цепи поставок.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, в Брюсселе подчеркивают: зависимость от российских энергоносителей прямо подпитывает военную машину Москвы. Именно поэтому ЕС недавно принял новый пакет санкций против России, усилив ограничения на нефтяную торговлю.

Каллас подчеркнула, что ситуация осложнилась из-за конфликта с участием США, Израиля и Ирана, который фактически парализовал Ормузский пролив – ключевую артерию для транспортировки около 20% мировой нефти. На этом фоне Россия получает дополнительную прибыль, используя рыночную нестабильность.

"Доходы от нефти — это ресурс, который Россия направляет на войну против Украины. Поэтому диверсификация поставок критически важна", — заявила дипломатка после встречи с представителями АСЕАН в Брунее.

В то же время, по данным СМИ, ряд государств региона, в том числе Вьетнам, Таиланд, Филиппины и Индонезия, рассматривают возможность увеличения закупок российской нефти. Это создает риск раскола подходов к энергетической безопасности и может ослабить глобальное санкционное давление на Москву.

В Брюсселе же настаивают: нынешний кризис – шанс для стран Азии пересмотреть энергетические стратегии и уменьшить зависимость от политически токсичных ресурсов.

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против израильских компаний и частных лиц, которые могли бы быть причастны к незаконной торговле украинским зерном, вывезенным Россией. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на представителей ЕС.




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/eus-top-diplomat-calls-southeast-asian-countries-seek-alternatives-russian-oil-2026-04-28/
