ЄС б’є по нафтовому тилу Кремля: з яким закликом до Азії звернувся Брюссель

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас закликала країни Південно-Східної Азії терміново шукати альтернативи російській нафті на тлі загострення енергетичної кризи. Причиною дефіциту пального стала ескалація на Близькому Сході, яка суттєво вплинула на глобальні ланцюги постачання.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, у Брюсселі наголошують: залежність від російських енергоносіїв прямо підживлює військову машину Москви. Саме тому ЄС нещодавно ухвалив новий пакет санкцій проти Росія, посиливши обмеження на нафтову торгівлю.

Каллас підкреслила, що ситуація ускладнилася через конфлікт за участю США, Ізраїль та Іран, який фактично паралізував Ормузька протока – ключову артерію для транспортування близько 20% світової нафти. На цьому тлі Росія отримує додаткові прибутки, використовуючи ринкову нестабільність.

“Доходи від нафти – це ресурс, який Росія спрямовує на війну проти України. Тому диверсифікація постачання є критично важливою”, — заявила дипломатка після зустрічі з представниками АСЕАН у Брунеї.

Водночас, за даними ЗМІ, низка держав регіону, зокрема В’єтнам, Таїланд, Філіппіни та Індонезія розглядають можливість збільшення закупівель російської нафти. Це створює ризик розколу в підходах до енергетичної безпеки та може послабити глобальний санкційний тиск на Москву.

У Брюсселі ж наполягають: нинішня криза – це шанс для країн Азії переглянути енергетичні стратегії та зменшити залежність від політично токсичних ресурсів.

