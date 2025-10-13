ЕС близок к решению по Украине, которое Кремль пытался всеми способами не допустить

Европейский Союз близок к решению использовать приблизительно 200 млрд евро замороженных российских активов для устойчивого финансирования Украины. Этот шаг обговаривают на фоне сокращения других источников поддержки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Замороженные активы России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что ЕС хочет достичь политического соглашения об использовании активов на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе. После этого Еврокомиссия начнет работу над юридическим механизмом, который позволит начать выделение средств уже во втором квартале следующего года.

Эта тема приобрела срочность, поскольку основная нагрузка по финансированию военных и экономических потребностей Украины теперь ложится на Европу. США ранее заявили, что больше не будут оплачивать поставки оружия Киеву.

Президент Владимир Зеленский отметил, что некоторые союзники медлят с финансированием программы закупок вооружений, которая позволяет Украине покупать американское оружие за средства европейских партнеров.

По плану, обсуждаемому в Брюсселе, Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов под залог российских активов. Эти средства будут возвращены только в случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный войной.

ЕС подчеркивает, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не возместит убытки. Брюссель также ищет способ принимать решения большинством голосов, а не единогласно, как сейчас.

Чтобы минимизировать юридические риски, Евросоюз или группа стран предоставят гарантии бельгийскому клиринговому дому Euroclear, где хранятся активы. Эти гарантии позволят покрыть возможные будущие иски со стороны России.

При этом планы ЕС не предусматривают их прямую конфискацию.

Бельгия пока возражает против инициативы, требуя убедиться в юридической надежности гарантий. Страны ЕС также спорят о целях кредитов — должны ли они идти на военные нужды, экономику Украины или совмещать оба направления.

ЕС хочет согласовать использование активов с союзниками из "Большой семерки", включая США, где также размещена часть средств. Премьер-министр Великобритании Киир Стармер уже заявил о готовности сотрудничать, после переговоров с лидерами Франции и Германии.

