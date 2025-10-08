logo

BTC/USD

121516

ETH/USD

4460.88

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Позиция Европы изменилась: что теперь говорят в ЕС о замороженных росактивах для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Позиция Европы изменилась: что теперь говорят в ЕС о замороженных росактивах для Украины

FT пишет о том, что на Бельгию давят в ЕС, чтобы та позволила использовать замороженные росактивы для Украины

8 октября 2025, 11:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сначала многие западные страны, в частности США, Германия и Бельгия, не хотели пользоваться этими средствами, опасаясь юридических и финансовых последствий. Однако в течение последних недель позиция Европы изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Позиция Европы изменилась: что теперь говорят в ЕС о замороженных росактивах для Украины

Замороженные активы России. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что приблизительно 190 млрд евро российских суверенных активов, хранящихся в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, были заморожены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

В частности, издание ознакомилось с документом, в котором администрация президента США Дональда Трампа призвала союзников по G7 конфисковать "или иным образом использовать" базовые активы России "для финансирования обороны Украины".

После того немецкий канцлер Фридрих Мерц написал в статье для FT, что 140 млрд евро из этих средств должны быть использованы в качестве кредита для вооружения Украины.

Европейская комиссия с тех пор изложила, как может быть структурирован такой "репарационный кредит".

Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер попросил 26 других стран ЕС покрыть юридические и финансовые риски, связанные с этим кредитом, и гарантировать полную сумму, чтобы Бельгия не была вынуждена его выплачивать.

Как отмечает издание, его позиция вызвала осуждение со стороны других столиц, особенно с учетом того, что прибыль Euroclear облагается бельгийским корпоративным налогом.

"(Бельгия) три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, и поэтому прибыль от нее также принадлежит Бельгии. Теперь, когда она хочет разделить риски, она заявляет, что Euroclear является европейской компанией", – сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС, участвовавший в переговорах по этому вопросу.

Трое дипломатов рассказали, что терпение в отношении бельгийских чиновников исчерпывается.

Другие европейские столицы утверждают, что сложная ситуация в Украине требует солидарности, и указывают, что Польша согласилась разместить у себя главный центр поставок оружия в Украину, а Дания – отправить в Киев истребители F-16, не требуя от других стран разделения рисков.

"Больше нет легких решений. Каждый должен делать то, что может", – сказал один из дипломатов ЕС.

Еврокомиссия уже предприняла попытку развеять некоторые опасения Бельгии, добавив положение о том, что в случае, если Россия начнет выплачивать военные репарации, кредит будет покрываться национальными условными обязательствами.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС зажигает красный свет перед россиянами: кому усложнят въезд в блок.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/
Теги:

Новости

Все новости