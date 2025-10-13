ЄС близький до рішення щодо України, яке Кремль намагався всіма способами не допустити

Європейський Союз близький до рішення використати приблизно 200 млрд. євро заморожених російських активів для сталого фінансування України. Цей крок обговорюють на тлі скорочення інших джерел підтримки. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Заморожені активи Росії. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що ЄС хоче досягти політичної угоди щодо використання активів на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня. Після цього Єврокомісія розпочне роботу над юридичним механізмом, який дозволить розпочати виділення коштів вже у другому кварталі наступного року.

Ця тема набула терміновості, оскільки основне навантаження щодо фінансування військових та економічних потреб України тепер лягає на Європу. США раніше заявили, що більше не оплачуватимуть постачання зброї Києву.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що деякі союзники зволікають із фінансуванням програми закупівель озброєнь, яка дозволяє Україні купувати американську зброю за кошти європейських партнерів.

За планом, який обговорюється в Брюсселі, Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів під заставу російських активів. Ці кошти будуть повернуті лише у випадку, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за збитки, завдані війною.

ЄС наголошує, що активи залишаться замороженими доти, доки Москва не відшкодує збитки. Брюссель також шукає спосіб ухвалювати рішення більшістю голосів, а не одноголосно, як зараз.

Щоб мінімізувати юридичні ризики, Євросоюз чи група країн нададуть гарантії бельгійському кліринговому будинку Euroclear, де зберігаються активи. Ці гарантії дозволять покрити можливі майбутні позови Росії.

При цьому плани ЄС не передбачають їхньої прямої конфіскації.

Бельгія поки що заперечує проти ініціативи, вимагаючи переконатися у юридичній надійності гарантій. Країни ЄС також сперечаються про цілі кредитів — чи мають вони йти на військові потреби, економіку України чи поєднувати обидва напрями.

ЄС хоче погодити використання активів із союзниками з "Великої сімки", включаючи США, де також розміщено частину коштів. Прем'єр-міністр Великобританії Кіїр Стармер уже заявив про готовність співпрацювати після переговорів з лідерами Франції та Німеччини.

